Улюблені "Бріджертони" продовжують підкорювати серця глядачів: опис серій 3 сезону

16 травня усі любителі естетики минулої епохи відклали усі свої плани на потім, адже на стримінговій платформі Netflix вийшов 3 сезон серіалу "Бріджертони". Це історія, яка уже декілька років поспіль підкорює серця глядачів своїми неймовірними сюжетами та історіями справжнього кохання.

Новий сезон не став виключенням. На популярному сервісі Rotten Tomatoes критики та глядачі поставили свої оцінки продовженню. 32 критики оцінили продовження драми на 94 бали зі 100, а фанати серіалу – на 85 зі 100. У матеріалі Кіно 24 читайте опис серій першої частини 3 сезону.

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Опис серій першої частини 3 сезону "Бріджертонів"

На стримінговій платформі Netflix вийшло 4 серії третього сезону серіалу "Бріджертони". До речі, нещодавно стало відомо, що 3 та 4 епізоди знімала українська операторка. В новому випуску події будуть сконцентровані навколо Пенелопи Фезерінгтон, яка мріє знайти справжнє кохання.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

У 3 сезоні Пенелопа Фезерінгтон вирішила нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер, розраховуючи знайти чоловіка і вступити в шлюб. Точно в цей момент з подорожі повертається Колін Бріджертон, давній друг її дитинства. Він намагається допомогти їй здобути популярність серед кандидатів на руку та серце, але в процесі їхнього спілкування Колін починає розуміти, що відчуває до Пенелопи не тільки дружбу, але й особливі почуття.

Пенелопа змінюється не лише внутрішньо, а і зовні. Дівчина нарешті замінює свою жовту сукню із дивними візерунками на монотонні кольори та привабливі зачіски.

Окрім історії Пенелопи та Коліна ми маємо змогу спостерігати за дебютантами нового сезону. У цей час на шлюбному ринку з'являється Франческа Бріджертон.

Цього року наймолодша з сестер робить свій дебют як бажана наречена. Проте вона дивиться на пошук коханого з іншого ракурсу. Попри те, що їй пропонують абсолютно вигідну партію, Франческа, здається, закохується у зовсім іншого хлопця.

Коли прем'єра другої частини 3 сезону "Бріджертонів"

16 травня Netflix випустив першу половину сезону, яка складається з чотирьох серій. Решта чотири епізоди стануть доступними після 13 червня.

Тоді шанувальники серіалу про Бріджертонів зможуть дізнатися, чи стануть Колін та Пенелопа парою, а також якою буде доля Франчески та її кавалерів.