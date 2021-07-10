Третій тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і зірки українського кіно

Почався третій тиждень "Кіновернісажу просто неба", в якому ми побачимо фільми за участі зірок шоу-бізнесу, документальні стрічки про видатних жінок та першу в цьому році добірку короткого метру на проєкті.

Пресслужба кінофестивалю UP UA STUDIO презентує розклад нового тижня на "Кіновернісажі просто неба"! Вікенд, як завжди, присвячує фільмам для масового глядача.

До теми У Києві вдруге відбудеться "Кіновернісаж просто неба": програма літнього кінотеатру

Розклад на вікенд 10 – 11 липня

Cубота: фільм "Шляхетні волоцюги", який розкаже нам, хто такі батяри та перенесе у Львів 1939 року;

фільм "Шляхетні волоцюги", який розкаже нам, хто такі батяри та перенесе у Львів 1939 року; Неділя: "Зустріч однокласників" із Валерієм Харчишиним, актором, музикантом, солістом гурту "Друга ріка".

У день документального кіно покажемо картини про визначних українських жінок. Нова стрічка режисерки Надії Парфан "Жінки, що грають в ігри" розповідає про переможниць премії Women in Arts 2021. Ц е:

письменниця Софія Андрухович;

культурна журналістка Віра Балдинюк;

диригентка Оксана Линів;

театральна режисерка Тамара Трунова;

художниця Аліна Клейтман, культурна менеджерка Юлія Федів;

кінорежисерка Ірина Цілик.

Продюсером стрічки є Ілля Гладштейн.

"Жінки, що грають в ігри": дивіться тизер фільму



Картина Аліни Горлової "Явних проявів немає" розповідає про ветеранку Оксану Якубову, яка бореться із ПТСР та панічними атаками, і намагається адаптуватися до мирного життя, повернувшись із війни на Донбасі.

"Явних проявів немає": дивіться трейлер

У програмі тижня – ще одна документальна стрічка – "Цимбаліст Петро" Єлизавети Сміт. Показ буде присвячено пам’яті композитора, музиканта, героя Революції Гідності Петра Сказківа, який раптово помер від хвороби в лютому цього року.

"Цимбаліст Петро": дивіться фільм

Завершить тиждень перша на цьогорічному "Кіновернісажі просто неба" добірка найкращих українських короткометражних фільмів, що були представлені та перемагали на КМКФ "Молодість", фестивалі "Корона Карпат", Bobritsa Film Festival тощо.

Розклад третього тижня "Кіновернісажу просто неба"

Початокгодині. Вхід на всі покази безплатний.

9 липня – "Готель Едельвейс", реж. Юрій Рудий, 2019 рік;

10 липня – "Шляхетні волоцюги", реж. Олександр Березань, 2018 рік;

11 липня – "Зустріч однокласників", реж. Валентин Шпаков, 2019 рік;

12 липня – Документальні фільми про визначних українських жінок:

"Жінки, що грають в ігри", реж. Надія Парфан, 2021 рік;

"Явних проявів немає", реж. Аліна Горлова, 2018 рік.



"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO

13 липня – "Цимбаліст Петро", реж. Єлизавета Сміт, 2017 рік;

14 липня – "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михайло Костров, 2019 рік (перенесено через негоду із 7 липня);

15 липня – день короткометражного кіно, фільми-учасники міжнародних кінофестивалів:

"20-11-7.mp4", реж. Аліна Панасенко, 2021 рік ("Скіфський олень" найкращий фільм Національного конкурсу 50-го КМКФ "Молодість");

"Паперушка", реж. Лілія Остапович, 2020 рік (спеціальна відзнака 50-го КМКФ "Молодість");

"Обійми мене", реж. Катя Царик, 2020 рік (учасник 50-го КМКФ "Молодість");

"Ой!", реж. Ольга Золотарьова, 2020 рік (найкращий короткометражний фільм фестивалів "Корона Карпат 2021" та Bobritsa Film Festival 2021, спеціальна відзнака на фестивалі Cine-Maniacs Filmfest у Німеччині, учасник фестивалів в Італії, Болгарії, Румунії тощо).



"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO

За задумом організаторів, кожен день тижня присвячується певній тематиці:

понеділок оголошено днем документальних стрічок;

оголошено днем документальних стрічок; вівторок — історичних і ретроспективних фільмів;

— історичних і ретроспективних фільмів; середа уже традиційно є днем дитячого кіно;

уже традиційно є днем дитячого кіно; четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам;

буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам; у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.

Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня.



"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO