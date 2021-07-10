Третій тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і зірки українського кіно
Джерело:24 канал
Почався третій тиждень "Кіновернісажу просто неба", в якому ми побачимо фільми за участі зірок шоу-бізнесу, документальні стрічки про видатних жінок та першу в цьому році добірку короткого метру на проєкті.
Пресслужба кінофестивалю UP UA STUDIO презентує розклад нового тижня на "Кіновернісажі просто неба"! Вікенд, як завжди, присвячує фільмам для масового глядача.
До теми У Києві вдруге відбудеться "Кіновернісаж просто неба": програма літнього кінотеатру
Розклад на вікенд 10 – 11 липня
- Cубота: фільм "Шляхетні волоцюги", який розкаже нам, хто такі батяри та перенесе у Львів 1939 року;
- Неділя: "Зустріч однокласників" із Валерієм Харчишиним, актором, музикантом, солістом гурту "Друга ріка".
У день документального кіно покажемо картини про визначних українських жінок. Нова стрічка режисерки Надії Парфан "Жінки, що грають в ігри" розповідає про переможниць премії Women in Arts 2021. Це:
- письменниця Софія Андрухович;
- культурна журналістка Віра Балдинюк;
- диригентка Оксана Линів;
- театральна режисерка Тамара Трунова;
- художниця Аліна Клейтман, культурна менеджерка Юлія Федів;
- кінорежисерка Ірина Цілик.
Продюсером стрічки є Ілля Гладштейн.
"Жінки, що грають в ігри": дивіться тизер фільму
Картина Аліни Горлової "Явних проявів немає" розповідає про ветеранку Оксану Якубову, яка бореться із ПТСР та панічними атаками, і намагається адаптуватися до мирного життя, повернувшись із війни на Донбасі.
"Явних проявів немає": дивіться трейлер
У програмі тижня – ще одна документальна стрічка – "Цимбаліст Петро" Єлизавети Сміт. Показ буде присвячено пам’яті композитора, музиканта, героя Революції Гідності Петра Сказківа, який раптово помер від хвороби в лютому цього року.
"Цимбаліст Петро": дивіться фільм
Завершить тиждень перша на цьогорічному "Кіновернісажі просто неба" добірка найкращих українських короткометражних фільмів, що були представлені та перемагали на КМКФ "Молодість", фестивалі "Корона Карпат", Bobritsa Film Festival тощо.Початок о 21:30 годині. Вхід на всі покази безплатний.
Розклад третього тижня "Кіновернісажу просто неба"
9 липня – "Готель Едельвейс", реж. Юрій Рудий, 2019 рік;
10 липня – "Шляхетні волоцюги", реж. Олександр Березань, 2018 рік;
11 липня – "Зустріч однокласників", реж. Валентин Шпаков, 2019 рік;
12 липня – Документальні фільми про визначних українських жінок:
- "Жінки, що грають в ігри", реж. Надія Парфан, 2021 рік;
- "Явних проявів немає", реж. Аліна Горлова, 2018 рік.
"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO
13 липня – "Цимбаліст Петро", реж. Єлизавета Сміт, 2017 рік;
14 липня – "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михайло Костров, 2019 рік (перенесено через негоду із 7 липня);
15 липня – день короткометражного кіно, фільми-учасники міжнародних кінофестивалів:
- "20-11-7.mp4", реж. Аліна Панасенко, 2021 рік ("Скіфський олень" найкращий фільм Національного конкурсу 50-го КМКФ "Молодість");
- "Паперушка", реж. Лілія Остапович, 2020 рік (спеціальна відзнака 50-го КМКФ "Молодість");
- "Обійми мене", реж. Катя Царик, 2020 рік (учасник 50-го КМКФ "Молодість");
- "Ой!", реж. Ольга Золотарьова, 2020 рік (найкращий короткометражний фільм фестивалів "Корона Карпат 2021" та Bobritsa Film Festival 2021, спеціальна відзнака на фестивалі Cine-Maniacs Filmfest у Німеччині, учасник фестивалів в Італії, Болгарії, Румунії тощо).
"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO
За задумом організаторів, кожен день тижня присвячується певній тематиці:
- понеділок оголошено днем документальних стрічок;
- вівторок — історичних і ретроспективних фільмів;
- середа уже традиційно є днем дитячого кіно;
- четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам;
- у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.
Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня.
"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO