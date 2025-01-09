Цей сюжет триматиме вас в напрузі: вийшов моторошний трейлер детективного трилеру "Дім за склом"
Творці трилера "Дім за склом" представили перший трейлер урбаністичного детективного фільму, що обіцяє стати справжнім хітом серед любителів містичних та напружених історій. Стрічка, режисером якої є Тарас Дронь, перенесе глядачів у світ інтриг та загадок, де кожен поворот подій тримає в напрузі до останнього кадру.
Фільм вийде на великі екрани вже 30 січня 2025 року. З нетерпінням чекаючи прем’єри, шанувальники жанру зможуть поринути в непередбачувану атмосферу та насолодитися справжнім кіно, яке обіцяє захопити від першої до останньої хвилини.
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Вийшов трейлер детективного трилеру "Дім за склом"
За сюжетом, головна героїня, нарцисична та амбітна архітекторка Вікторія (актриса Ірина Островська), контролює своє життя повністю, не відпускаючи нічого з-під контролю. Коли зникає її донька Аліса, Вікторія змушена зануритися в розслідування, адже її дитину підозрюють у розповсюдженні наркотиків, що може зашкодити іміджу самої Вікторії. Жінка постає перед моральною дилемою: що важливіше – родина чи репутація?
"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму
Ірина Островська, виконавиця головної ролі, ділиться спогадами зі зйомок фільму:
У мене вперше була така ґрунтовна підготовча робота з режисером, оператором та партнерами. Саме під час репетицій я почала говорити, дивитись, реагувати, діяти, думати, як Вікторія. Тому героїня змінювалась в процесі зйомок: іноді вона ставала вразливішою, ніж була в сценарії, а іноді – навпаки. Ми розуміли, що в деяких ситуаціях Вікторія не може дозволити собі випустити біль назовні, і вона тримає все в собі,
– розповідає актриса.
У стрічці також знялися Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова та багато інших талановитих акторів. Продюсери фільму – Ігор Савиченко ("Брама", "Коли падають дерева", "Наші котики"), Валерія Сочивець ("La Palisiada"), Сергій Коннов ("Як там Катя").
Марія Островська, художниця-постановниця, розробила для фільму унікальний гібрид усіх соціальних мереж, через які героїня, Вікторія, спілкується з оточенням, публікує дописи та фотографії, а також взаємодіє з незнайомими людьми. Соцмережі є важливим елементом у фільмі, адже творці торкаються теми нелегального розповсюдження наркотиків через інтернет, показуючи, як сучасні технології стають платформами для небезпечних і злочинних практик.
Тарас Дронь, режисер і співпродюсер фільму ("DZIDZIO Перший раз", "Із зав'язаними очима"), наголошує на соціальній місії фільму.
За успішними людьми часто стоїть цілий каскад важких і болючих рішень. Будь-хто, хто виходить на сцену чи презентує свій творчий доробок, пройшов нелегкий шлях. Ми не завжди знаємо, яку ціну люди платять заради досягнення успіху. Друге – це важливість комунікації з дітьми, вміння бути собою та прийняття дітей і батьків такими, якими вони є. Також ми підіймаємо небезпеку участі в начебто легкому підробітку – розповсюдженні наркотиків. У сучасному світі це тільки здається простим і безпечним, а насправді є дуже небезпечним явищем,
– зазначає режисер.
Всеукраїнська прем'єра фільму відбудеться 30 січня 2025 року. Міжнародна прем’єра фільму відбулась на Варшавському міжнародному кінофестивалі, де фільм змагався в основному конкурсі. В Україні перші глядачі побачили фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі, де він брав участь у Національній конкурсній програмі. "Дім за склом" також став переможцем 14-го пітчингу Держкіно.