З неймовірним Бредом Піттом: вийшов перший трейлер спортивної драми про Формулу-1

У мережі з'явився перший тизер нового фільму під назвою "F1", присвяченого перегонам Формули-1. Головну роль у стрічці виконав Бред Пітт, а однією з головних ролей також виступив Дамсон Ідріс.

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про що стрічка. А також прочитаєте, хто зіграв ролі у цій спортивній драмі.

Дивіться також Сенцов відверто відповів, чому пішов на фронт: "Потім такої можливості вже не буде"

Вийшов тизер фільму про Формулу-1

В центрі сюжету фільму "F1" знаходиться ветеран найвідоміших у світі автомобільних перегонів "Формула-1" Сонні Хейс. У 1990-х роках Хейс був активним учасником цих змагань, проте після жахливої аварії він змушений був взяти паузу.

Через багато років Рубен, друг Хейса та власник однієї з команд "Формули-1", звертається до нього з проханням повернутися на трасу. Рубен хоче, щоб Сонні став наставником молодого та талановитого новачка Джошуа Пірса, допомагаючи йому освоїтися у світі високошвидкісних перегонів.

"F1": дивіться онлайн трейлер фільму

У майбутній картині Бред Пітт виконує роль колишнього гонщика Формули-1 Сонні Хейса, який повертається у спорт і стає партнером новачка Джошуа Пірса, якого грає Дамсон Ідріс, у вигаданій команді APXGP.

Акторський склад фільму доповнюють такі відомі актори як Хав'єр Бардем, Керрі Кондон, Тобіас Мензіс, Сара Найлс, Кім Бодня та Самсон Кайо. У стрічці Хав'єр Бардем постане у ролі боса команди APXGP, додаючи інтриги та драматизму до захопливої історії про повернення у світ високошвидкісних перегонів.

В світовий прокат фільм F1 вийде 25 червня 2025 року.