Вийшов перший трейлер пригодницької франшизи "Пригоди Паддінгтона в Перу": коли прем'єра

Компанія Adastra Cinema рада представити перший офіційний трейлер третьої частини пригодницької франшизи "Пригоди Паддінгтона" – "Пригоди Паддінгтона в Перу". Стрічка стане логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій.

Як і в попередніх двох частинах, продюсером нового "Паддінгтона" виступив Девід Хейман, відповідальний за успіх таких проєктів як франшизи "Гаррі Поттер", "Фантастичні істоти", а також таких стрічок як "Одного разу у Голлівуді", "Барбі" та "Вонка". У матеріалі Кіно 24 побачите трейлер стрічки та дізнаєтесь, коли прем'єра.

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Вийшов трейлер франшизи "Пригоди Паддінгтона в Перу": про що стрічка

Родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзду виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто відправилася у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон, як завжди, без жодних роздумів відправляється на порятунок, а Брауни, як завжди, відправляються за Паддінгтоном.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивіться онлайн трейлер фільму

Наймасштабніша пригода, неочікувана небезпека і таємниці давніх скарбів чекають на наших героїв з 16 січня в кінотеатрах України.

Що відомо про створення стрічки

Фільм знято компаніями StudioCanal ("Пригоди Паддінгтона 1&2", "Термінатор: Судний день", "Бріджит Джонс" та ін.) та Columbia Pictures (франшизи "Джуманджі", "Людина-Павук", "Веном" та ін.).

"Пригоди Паддінгтона в Перу" стануть першим фільмом франшизи, який не був знятий Полом Кінгом ("Вонка"), що залишився виконавчим продюсером та співавтором ідеї. Режисером нового фільму виступив відомий кліпмейкер Дуглас Вілсон, який створював візіонерські відеороботи для Apple Music, Coldplay, Massive Attack та ін.

До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернеться Г'ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Джулі Волтерс ("Гаррі Поттер"), Джим Бродбент ("Бріджит Джонс"). Емілі Мортімер ("Мері Поппінс повертається") замінила у ролі місис Браун Cаллі Хокінс. Також до франшизи у яскравих та ключових ролях доєдналися лауреатка премії Оскар Олівія Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Батько") та Антоніо Бандерас ("Uncharted: Незвідане", "Кіт у чоботях", "Біль та слава").

"Пригоди Паддінгтона у Перу" стане першим великим пригодницьким проєктом 2025 року, в Україні прокат стартує з 16 січня.