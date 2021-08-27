Трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому" встановив рекорд за переглядами у всьому світі

За першу добу довгоочікуваний трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" подивилися 355,5 мільйона людей зі всього світу. Це стало новий рекордом.

Цікаво й те, що "Людина-павук: Немає шляху додому" також набрав у два рази більше переглядів, ніж трейлер "Людини-павука: Далеко від дому" 2019 року (135 мільйонів переглядів за першу добу).

До теми Повний трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому" від Marvel з'явився в мережі – офіційно

Попереднім рекордсменом був фільм Marvel "Месники: Фінал", трейлер якого за перші 24 години переглянули 289 мільйона осіб.

Sony гарантовано отримає величезний успіх із "Людиною-павуком: Немає шляху додому" в грудні цього року,

– йдеться у виданні Deadline.

Звідки стільки ажіотажу щодо цього фільму?

Як ми писали раніше, лише за перші 12 годин після того, як трейлер був опублікований на ютубі, – відео переглянуло більше 25 мільйонів людей! Цікаво й те, що за добу трейлер у соцмережах згадали 4,5 мільйона користувачів!

З того, що ми бачили в трейлері, Пітер Паркер (Том Голланд) просить Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) накласти заклинання: нехай весь світ забуде, що Паркер – це Людина-павук. Однак, воно подіє зовсім не так, як планувалося. За сюжетом, усі події відбуваються після попередньої частини "Людини-павука": Далеко від дому".

"Людина-павук: Немає шляху додому" 2021: дивіться трейлер фільму

У кінотеатрах "Людину-павука: Немає шляху додому" ми побачимо 17 грудня 2021 року.