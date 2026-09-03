Ось яким буде новий "Гаррі Поттер": HBO показав великий трейлер серіалу

HBO показав новий трейлер серіалу "Гаррі Поттер", і там є все, за що фанати люблять першу частину: Гогвортс, розподіл капелюхом, квідич, троль у туалеті та, звісно, мантія-невидимка.

Як повідомляє variety, у трейлері Гаррі вперше потрапляє до школи чаклунства, проходить церемонію розподілу й разом із Роном та Герміоною опиняється у Ґрифіндорі. Далі починається знайомство з викладачами, магічні уроки та перші пригоди трійці друзів.

"Гаррі Поттер": дивитись трейлер

Глядачі побачать Дамблдора, Снейпа, Макґонеґелл і Геґріда, а Гаррі тим часом спробує себе у квідичі. Тобто шкільна програма у Гоґвортсі, як і раніше, трохи цікавіша за нашу: тут замість контрольної можна політати на мітлі.

Новий трейлер фактично проводить глядача через ключові моменти першої книги. Гаррі, Рон і Герміона розслідують таємницю філософського каменя, стикаються з гірським тролем у туалеті, грають у небезпечні чарівні шахи та випробовують мантію-невидимку.

Також у кадрі з’являється Дзеркало Яцрес, яке показує найзаповітніше бажання людини. Тож HBO, схоже, вирішив не економити на ностальгії.

Хто зіграє нових Гаррі, Рона та Герміону

Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін. Його найкращих друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер втілять Аластер Стаут та Арабелла Стентон відповідно. Для молодих акторів серіал стане великим стартом у кар’єрі.

У дорослому складі також є чимало відомих імен. Джон Літгоу зіграє Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір – професорку Макґонеґелл, Паапа Ессієду – Снейпа, а Нік Фрост – Гегріда.

Серіал складатиметься із семи сезонів

HBO планує екранізувати всі сім книг Джоан Ролінг у форматі семи сезонів. Перший сезон матиме вісім епізодів і буде присвячений подіям "Філософського каменя". Прем’єра запланована на Різдво.

Причому HBO вже встиг продовжити серіал на другий сезон. Він адаптує другу книгу – "Гаррі Поттер і таємна кімната".

Новий трейлер уже встиг розбурхати фанатів, але це далеко не все, що відомо про майбутню прем’єру. Раніше ми писали, хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону і кого HBO запросив на ролі викладачів Гоґвортсу.