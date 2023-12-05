Підіб'ємо підсумки: три найкращих фільми 2023 року за рейтингом IMDb

2023 рік був багатий на нові стрічки, яких дуже очікували шанувальники. Однак деякі очікування не виправдали себе, натомість, зовсім несподівані фільми стали фаворитами для людей і посіли перші місця у рейтингу.

Дізнайтесь, які три фільми посіли перші місця у рейтингу IMDb та про що оповідають культові стрічки.

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Три фільми, які стали лідерами за рейтингом IMDb 2023 року

Третє місце: "Ґодзілла: мінус 1"

Рейтинг IMDb: 8.5

"Ґодзілла: мінус 1" здобуває великий успіх у кінотеатрах США і вже завоював серця американських глядачів. Фільм отримав рейтинг 8,5 на IMDb. Критики визнають його візуальним чудом, яке було зняте за скромний бюджет у 15 мільйонів доларів.

Сюжет розгортається у японській провінції Кайдзю наприкінці 1940-х років. Ґодзілла нападає на виснажену та розруйовану Японію після Другої світової війни.

"Ґодзілла: мінус 1": дивіться онлайн трейлер фільму

Друге місце: "Оппенгеймер"

Рейтинг IMDb: 8.5

Епічна розповідь про створення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером, представлена одним із провідних режисерів нашого часу – Крістофером Ноланом. Це третій найкасовіший фільм 2023 року, що зібрав 952 мільйони доларів у прокаті.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Перше місце: "Людина-павук: Крізь всесвіт"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг IMDb: 8.7

Майлз Моралес повернувся у новому етапі захопливих анімаційних пригод! Цього разу підлітка з Нью-Йорку чекає непередбачувана подорож через Всесвіт, де він об'єднає зусилля з Ґвен Стейсі та новою командою "Павуків", щоб протистояти найпотужнішому злочинцю, якого вони коли-небудь зустрічали.

Фільм зібрав 690,5 мільйонів доларів у прокаті, ставши шостим найкасовішим фільмом року.

"Людина-павук: Крізь всесвіт": дивіться онлайн трейлер фільму