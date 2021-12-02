Грудень тільки почався, але святковий настрій вже натякає на запах мандарин, попкорну та затишних пледів. Редакція Кіно 24 пропонує три нові різдвяні фільми на Netflix, аби підтримати вашу магічну атмосферу вдома.

Окрім оригінальних романтичних комедій стримінг підготував для нас чудову сімейну та дитячу історію про створення Різдва, яка не залишить байдужими навіть дорослих!

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Три нові різдвяні фільми на Netflix для святкового настрою

1. Аромат кохання / Love Hard

Нова романтична комедія, яка розповість нам про історію жінки, яка наважилась знайти кохання з допомогою сайту онлайн-знайомств. Тож попереду на неї чекає поїздка до родини свого віртуального коханого на Різдво. Однак, по приїзду вона виявляє, що дуже помилилась у своєму виборі, адже Джош насправді далеко не той, за кого себе видавав. Але, як і багато інших різдвяних історій, у фільмі не обійдеться без віри в чудо. Джош звертається за допомогою до спантеличеної героїні Ніни Добрев, а справжня різдвяна пригода тільки починається!

"Аромат кохання" 2021: дивіться трейлер фільму

2. Хлопчик на ім'я Різдво / A Boy Called Christmas

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Напередодні святкування Різдва маленькі Андреа, Моппет та Патрік залишаються з тіткою Рут. На жаль, у дітей нещодавно померла мати, а батько був змушений поїхати у термінових справах на роботу. Перед тіткою стоїть неабияке завдання – розважити пригнічених малюків. Тож Рут розповідає чарівну історію появи святкування Різдва і про те, як багато-багато років тому жив хлопчик на ім'я НІколас, який знайшов надію та світле свято, яке ми сьогодні називаємо – Різдвом. Єдиною умовою для свята є світло – яке може побачити лише той, хто дуже-дуже вірить!

"Хлопчик на ім'я Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

3. Замок на Різдво / A Castle for Christmas (18 +)

Романтична комедія для усієї родини розповість нам про історію американської письменниці Софі Браун, яка переживаючи провал своєї нової новели, вирішила втекти з Нью-Йорка до Шотландії. Вона запланувала відвідати старовинний замок, який описав ще її дід. На Софі чекає знайомство з місцевими жителями та таємничим господарем замку, герцогом на ім’я Майлс. Різні за характером та темпераментом головні герої одразу ж не сподобаються один одному, але як кажуть від ненависті до любові один крок...

"Замок на Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму