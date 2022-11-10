Смішний і провокаційний, – чому варто подивитися фільм "Трикутник смутку"

Драматична комедія "Трикутник смутку" вийде на великі екрани українських кінотеатрів 8 грудня. Чому ми радимо піти на стрічку в кіно – читайте далі.

Фільм "Трикутник смутку" став переможцем Канн та є номінантом на Європейський кіноприз. Він здобув "Золоту пальмову гілку" цьогорічного Каннського кінофестивалю — другу поспіль для режисера Рубена Естлунда (першу він отримав у 2017 за фільм "Квадрат"). Пресслужба стрічки повідомила 24 каналу, що таким чином шведський кінематографіст став одним із дев’яти режисерів, які двічі одержали головну нагороду Канн за всю історію фестивалю.

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В чому особливість картини "Трикутник смутку"

Сюжет розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й "інстаграмна" подорож обертається справжньою катастрофою.

Одну з ключових у фільмі ролей — харизматичного капітана — виконує триразовий номінант на премію Оскар Вуді Гаррельсон, відомий зі стрічок "Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Народ проти Ларрі Флінта" й серіалу "Справжній детектив".

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Як оцінили фільм світові медіа

Видання Time Out назвало фільм "ідеальною комедією для нашого часу", Variety — "до жаху смішним", а The Wall Street Journal — "одним із найбільш яскравих та провокаційних фільмів року". Рейтинг картини на платформі IMDb становить 7,9.

Коли прем’єра в кінотеатрах України

Українська прем’єра відбулася на Київському тижні критики — "Трикутник смутку" став фільмом-відкриттям фестивалю. У широкий український кінопрокат картина вийде 8 грудня.

Кадри з комедії "Трикутник смутку" 18+ / Фото пресслужби