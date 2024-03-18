4 високорейтингові трилери, які триматимуть в напрузі до останнього

Якісний фільм має зацікавлювати, стимулювати свідомість і тримати глядача прикутим до екрана. Трилер – один із жанрів, якому притаманні усі ці характеристики.

Якщо вам хочеться відірватись від реальності на деякий час, обирайте стрічку у матеріалі Кіно 24. Дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, які допоможуть вам обрати найкращий фільм.

Радимо Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

"Гнів людський"

Хілл – загадковий і зовні холодний британський джентльмен, але всередині нього горить жага правосуддя. Коли він переслідує свої цілі, його метою стає виявлення замовника серії багатомільйонних пограбувань, які потрясли Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі кожен має свою роль, але винні обов'язково зазнають гніву людського.

"Гнів людський": дивіться онлайн трейлер фільму

"Іноземець"

Поміж розкішних лондонських вулиць живе Цюань, чоловік китайського походження. Він – щасливий володар затишного китайського ресторану. Та все змінюється ударом вибуху, який забирає його найбільшу радість у житті – його дочку.

Готовий пожертвувати усім залишком своєї сутності, щоб розкрити імена винуватців, Цюань звертається до британського уряду через міністра Ліама Хеннессі. Чоловік впевнений, що саме ця людина знає імена терористів. Цюань ні за що не зупиниться, щоб помститися за свою доньку. Перед нами постає вдалий приклад того, що найтихіші люди можуть приховувати найбільше таємниць.

"Іноземець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сікаріо"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

У Мексиці термін "sicario" перекладається як "найманий вбивця". На кордоні між США і Мексикою існує зона, де закони втрачають свою силу. Кейт Мейсі, агент ФБР, відома своїм ідеалістичним кодексом, приєднується до елітного чиновника, щоб допомогти у боротьбі з наркоторгівлею.

Разом з командою, під керівництвом загадкового консультанта із сумнівним минулим, вони відправляються у небезпечну подорож підземеллями. Кейт розкриває жахливу сторону життя за кордоном, де панує насильство і беззаконня. Щоб вижити, їй доводиться поставити під сумнів весь свій ідеалізм.

"Сікаріо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Початок"

Керівник невеликої компанії керує фірмою, де працівники мають незвичайну здатність входити в сни людей, щоб внести нову інформацію або видалити зайву. Тиху наукову роботу фірми порушує замовлення, від якого неможливо відмовитися: імплантувати в мозок бізнесмена "правильні" ідеї, які сподобаються його конкурентам.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

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