Неможливо відірватися від екрану: 3 трилери, заснованих на реальних подіях

Трилери, як жанр фільмів, зазвичай викликають у глядачів почуття хвилювання і страху. Ці емоції посилюються, коли глядачі усвідомлюють, що події на екрані – не просто витвір уяви сценариста, а радше зображення реальних подій.

Кіно 24 підготувало 3 захоплюючих трилери, які однозначно вам сподобаються. Зберіть компанію друзів, приготуйте попкорн та обирайте фільм, що найбільше припаде вам до душі.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Нескінченна буря", 2022

Відважна медсестра і професійна альпіністка Пем Бейлз поставила собі за мету підкорити вершину гори Вашингтон, здійснивши сміливий подвиг. Однак її місія набула небезпечного повороту, коли під час сходження раптово погіршилася погода. Зіткнувшись із загрозою хуртовини, що насувалася, Бейлз прийняла критично важливе рішення повернутися назад у безпечне місце. Саме тоді вона натрапила на іншого альпініста і допомагає чоловікові вибратися зі снігового завалу. Тепер обидва альпіністи повинні швидко спуститися до настання темряви.

"Нескінченна буря": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зниклі дівчата", 2020

У захопливому детективному трилері розгортається реальна історія Мері Гілберт, матері-одиначки з трьома дівчатками. Коли її старша донька Шеннон не повертається додому на вечерю, Мері підозрює нечисту гру і звертається до правоохоронців. Однак слідчі відмовляються шукати зниклу через те, що вона була повією.

Сповнена рішучості знайти доньку, Мері підштовхує поліцію до розслідування, і врешті-решт знаходить тіла чотирьох дівчат. Залишається питання: чи є Шеннон однією з жертв?

"Зниклі дівчата": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звіт про тортури", 2019

Трагічна подія, що сталася 11 вересня 2001, сколихнула життя всіх людей. Ніколи ще світ не відчував себе настільки беззахисним. У відчайдушному пошуку відповідей агенти ЦРУ вдалися до незаконних і жорстоких методів допиту тих, кого вважали причетними до теракту. Коли співробітник Сенату Деніел Джонс дізнається правду про ці незаконні методи, він обіцяє пролити світло на дії уряду.

"Звіт про тортури": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте трилер з добірки, який подарує вам гострі відчуття ввечері. Приємного перегляду!