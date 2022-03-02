"Це брехня": російський кінокритик Антон Долін закликав росіян не вірити пропаганді

Російський кінокритик та журналіст Антон Долін засудив війну Путіна проти України та закликав громадян Росії не вірити пропаганді. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Доліна, "люди в Росії налякані, деморалізовані, роздавлені, принижені". Їм "відняли гідність і право навіть на символічний протест".

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Постараюсь недовго. Пропаганда каже: Україною правлять фашисти! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: у нас не війна, а спецоперація! Але ви знаєте: це брехня,

– написав кінокритик.

"Пропаганда каже: Європа та Штати бажають розпаду Росії! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: опозиція — зрадники батьківщини! Але ви знаєте: це брехня. Чому ж коли пропаганда каже, що росіяни підтримують вождя та хочуть війни з Україною, то ви їй вірите?", – додав він.

Крім цього, Долін доповнив, що російських окупантів вивезли на війну обманом.

Повний текст Антона Доліна у фейсбуці

"Постараюсь недовго.

Пропаганда каже: Україною правлять фашисти! Але ви знаєте: це брехня.

Пропаганда каже: у нас не війна, а спецоперація! Але ви знаєте: це брехня.

Пропаганда каже: Європа та Штати бажають розпаду Росії! Але ви знаєте: це брехня.

Пропаганда каже: опозиція — зрадники батьківщини! Але ви знаєте: це брехня.

Чому ж коли пропаганда каже, що росіяни підтримують вождя та хочуть війни з Україною, то ви їй вірите?

Люди у Росії злякані, деморалізовані, розчавлені, принижені. У них відібрали гідність і право навіть на символічний протест.

Але ніхто з них не хоче війни. Навіть солдатів обманом приводять на війну, називаючи це "вченнями".

І саме переконання телевізійника в "спецоперацію" говорить про те ж саме: і путініст себе переконує – "це не війна". Бо якщо війна, то як жити?

Люди не хочуть війни. Її хочуть ті, хто захопив владу і веде війну від імені народу, успішно обманюючи цією брехнею навіть своїх запеклих супротивників.

Не вірте у пропаганду".

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