"Це не кіно, це життя!": Film.UA показала ролик з цитатами з фільмів та українськими захисниками

Кінокомпанія Film.ua у своєму інстаграмі опублікувала відео, у кому зображені головні герої з відомих історичних фільмів та українські захисники.

Автори відео використали кадри з історичного фільму "Довбуш" Олеся Саніна, який має з’явитися в українських кінотеатрах у травні, та стрічку Тимура Ященка про тральщик "Черкаси", на який напали російські війська.

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Хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігме, Боже,

– говорить актор Сергій Стрельников у картині "Довбуш".

У ролику також показали українських захисників, які боронять нашу країну від ворога.

Ми будемо битися до останньої краплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація,

– говорить у ролику захисник України.

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