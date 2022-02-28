"Це не кіно, це життя!": Film.UA показала ролик з цитатами з фільмів та українськими захисниками
Джерело:інстаграм Film.ua
Кінокомпанія Film.ua у своєму інстаграмі опублікувала відео, у кому зображені головні герої з відомих історичних фільмів та українські захисники.
Автори відео використали кадри з історичного фільму "Довбуш" Олеся Саніна, який має з’явитися в українських кінотеатрах у травні, та стрічку Тимура Ященка про тральщик "Черкаси", на який напали російські війська.
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Хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігме, Боже,
– говорить актор Сергій Стрельников у картині "Довбуш".
У ролику також показали українських захисників, які боронять нашу країну від ворога.
Ми будемо битися до останньої краплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація,
– говорить у ролику захисник України.
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