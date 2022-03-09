Це непроста війна, вона – від москаля, – Дзідзьо поділився своїми переживаннями

Українська знаменитість, актор, режисер та співак Михайло Хома поділився своїми переживаннями під час війни у прямому ефірі телеканалу "Рада". Про що розповів Дзідзьо – читайте на Кіно 24.

Михайло Хома поділився, що зараз як ніколи потрібно гуртуватися українцям, щоб перемогти злого ворога. Сьогодні актор допомагає людям, відповідає на кожен дзвінок і старається зрозуміти кожного українця. Про це повідомив 24 канал.

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Як Дзідзьо допомагає у важкі часи

"Стараюся гуртуватись, відгукуватися на запити людей про допомогу. Люди просять допомогти фінансово, відповідаю на кожен дзвінок. Кожну людину стараюся зрозуміти", – розповів Хома.

Зараз треба всім гуртуватися і кожного українця варто сприймати як рідну людину. Допомагайте, бо це непроста війна, це війна, як казала моя бабця, від москаля,

– запевнив актор.

Михайло Хома згадав бабусі та дідуся слова, як вони казали: "Не вір москалю, це є злі, погані та недобрі люди. Все збулося". За словами актора, ми зараз пережили багато різних емоцій: піднесення, радості, страху, але зараз потрібно бути максимально важливим".

Творчість почекає

Дзідзьо нагадав, що максимально працював кожен день до війни та багато всього підготував для українців. Однак, творчість почекає.

До останнього дня я працював, записував альбом української класики, навіть в один момент розчарувався, бо подумав: "А кому він потрібен зараз?". І тут – війна. Війна за волю, за свободу,

– поділився шоумен.

Хома пообіцяв випустити новий альбом з класичними українськими піснями, щоб підняти настрій українцям, але насамперед побажав, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

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Дзідзьо впевнений у перемозі та гордий жити в Україні

За словами співака, перемога за Україною. "Навіть до ворожки не ходи", – каже Хома. Головне, щоб ми всі відчули відповідальність, зрозуміли, хто такий українець, що таке українська мова".

"Росія нам не друг" і ніколи ним не був. Ми є миролюбна українська нація. Я нею горджуся. Я гордий жити разом з українцями,

– поділився Дзідзьо.

Актор запевнив, що не залишатиме державу, бо не має куди їхати й планує жити тільки в Україні. Він наголосив на унікальності українців і запевнив: "Ми особливі, тому що у біді вміємо гуртуватися".

Крім цього актор сказав, що більше ніколи в Україні при владі не має бути проросійських людей, які можуть чинити шкоду державі.

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