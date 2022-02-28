Це жахливо, – Браян Кокс присоромив російських акторів зі сцени SAG Awards

Під час вручення Премії Гільдії кіноакторів шотландський актор Браян Кокс закликав російських акторів вплинути на владу своєї країни зупинити війну в Україні. Детальніше на Кіно 24.

На врученні однієї із найпрестижніших премій Голлівуду – Премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards), зірка серіалу "Спадщина" Браян Кокс попросив акторів у Росії не залишатися осторонь військової агресії своєї країни. Також актор висловив солідарність з Україною та її громадянами.

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Під час отримання нагороди за серіал від HBO "Спадщина", актор сміливо заявив, що російські актори повинні звернути увагу на дії своєї країни і висловлювати позицію проти війни.

Є ще одна річ, яку хотілося б додати. Я вважаю це важливо для мене, думаю, це важливо і для вас як акторів, сценаристів, режисерів. Мова про те, що відбувається в Україні. Це справді жахливо. Особливо жахливо з погляду того, як це впливає на людей, особливо у нашій професії,

– наголосив Браян Кокс.

Також актор наголосив, що у минулому Президент України Володимир Зеленський теж був актором та коміком.

І ми повинні поважати це. Його прихід до президентства – це справді неймовірно,

– заявив Кокс.

Далі він звернувся до колег у Росії, які під страхом за своє життя не можуть висловити свою позицію проти цинічної влади.

Але що мене дійсно засмутило, то це те, що відбувається в Росії з акторами, актрисами, письменниками та критиками. Їм погрожують державною зрадою, тож вони не можуть сказати жодного слова про Україну. Я гадаю, це жахливо,

– повідомив Браян Кокс.

Він також звернувся до росіян із закликом, що вони все ще можуть вплинути на кремлівську владу.

Браян Кокс звернувся російських акторів зі сцени SAG Awards: дивіться відео онлайн