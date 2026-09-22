Трилери про викрадення людей, після яких захочеться перевірити всі замки

Є трилери, де небезпека десь далеко, а є ті, після яких звичайний підвал, телефонний дзвінок чи припаркований фургон раптом перестають здаватися такими вже невинними. Фільми про викрадення саме з другої категорії: вони тиснуть на найпростіший людський страх – опинитися там, звідки немає виходу.

24 Канал зібрав 5 напружених трилерів. Тут є вигадані історії, психологічні ігри й кілька стрічок, заснованих на реальних подіях. Тож легкого кіно під вечерю не обіцяємо.

"Полонянки"

Рік: 2013

IMDb: 8,2

У маленькому містечку зникають дві дівчинки. Поліція затримує підозрілого, але через брак доказів відпускає його. Батько однієї з дітей Келлер Довер у виконанні Г'ю Джекмана вирішує, що чекати він більше не збирається, і починає власне "розслідування". Дуже швидко питання "де діти?" змінюється іншим: на що здатна людина, переконана, що вона все правильно думає?

Що кажуть критики: вони прийняли фільм дуже тепло: на Rotten Tomatoes він має 81% позитивних рецензій. Оглядачі особливо хвалили похмуру атмосферу, моральну неоднозначність та гру Джекмана і Джейка Джилленгола.

"Полонянки": дивитись трейлер

"Спліт"

Рік: 2016

IMDb: 7,3

Трьох дівчат викрадає Кевін, чоловік, у якого співіснують численні особистості. І якщо деякі з них ще готові розмовляти, то появи загадкового "Звіра" краще взагалі не чекати. Проблема лише в тому, що саме він і збирається вийти на сцену.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 79% від критиків. Найбільше компліментів дісталося Джеймсу МакЕвою, який фактично влаштував акторський марафон, перемикаючись між персонажами просто перед камерою. Критики також називали "Спліт" поверненням М. Найта Ш'ямалана до вдалої форми.

"Спліт": дивитись трейлер

"Повірте мені: Викрадення Лізи Маквей"

Рік: 2018

IMDb: 7,2

Це вже не просто сценарна страшилка, а історія, заснована на реальних подіях. 17-річну Лізу Маквей викрадає злочинець. Дівчина розуміє, що фізично перемогти його не зможе, тому починає психологічну гру, намагаючись переконати викрадача відпустити її. А коли Ліза повертається додому, виникає ще одна моторошна проблема – їй майже ніхто не вірить.

Що кажуть критики: професійних рецензій на Rotten Tomatoes небагато, однак критики відзначали, що особливо сильно працює друга частина історії – розслідування та пошуки нападника. Стрічку також хвалили за напругу й історію виживання без типового голлівудського блиску.

"Повірте мені: Викрадення Лізи Маквей": дивитись терйлер

"Тривожний виклик"

Рік: 2013

IMDb: 6,7

Операторка служби 911 Джордан отримує дзвінок від дівчини, яку щойно викрали. Та телефонує буквально з полону, а Джордан повинна по голосу, звуках і крихітних деталях зрозуміти, де вона перебуває.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічці отримала 43% схвалення, визнавши, що вона добре нагнітає напругу, але фінальна частина сподобалася далеко не всім.

"Тривожний виклик": дивитись трейлер

"Клівлендські полонянки"

Рік: 2015

IMDb: 6,6

Ще одна історія, після якої фраза "засновано на реальних подіях" звучить зовсім не як рекламний трюк. Фільм розповідає про Мішель Найт – одну з жінок, яких Аріель Кастро роками утримував у своєму будинку в Клівленді. Згодом у полоні опиняються ще дві дівчини, а їхнє ув'язнення розтягується на роки.

Що кажуть критики: вони сприйняли стрічку неоднозначно. The A.V. Club відзначав особливо сильні моменти, пов'язані з самотністю Мішель, хоча критикував поспішний фінал. Variety був значно суворішим і вважав фільм надто важким та жорстоким у зображенні реальної трагедії.

"Клівлендські полонянки": дивитись трейлер

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