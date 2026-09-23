Краще не злити: 3 фільми про жіночу помсту, де кривдникам дуже не пощастило

Є кіно, де героїня переживає образу, плаче під ковдрою і поступово вчиться відпускати минуле. А є інший жанр – де вона встає, витирає сльози й починає складати список тих, кому сьогодні буде дуже поганий день.

24 Канал зібрав 3 фільми про жіночу помсту, де головні героїні не чекають, поки справедливість якось сама знайде дорогу. Тут багато злості, чорного гумору й дуже різні способи сказати: "Ти дарма це зробив".

"Помста"

Рік: 2017

IMDb: 6,4

Жанр: трилер, горор, драма

Джен приїжджає на відпочинок із заможним коханцем, але романтична поїздка дуже швидко перетворюється на кошмар. Після жорстокого нападу її залишають помирати, однак героїня виживає. І далі вже мисливці самі стають здобиччю.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у фільму 92%. Оглядачі хвалять режисерку Коралі Фаржа за те, що вона взяла знайомий жанр revenge-thriller і зробила його візуально стильним, жорстким і водночас феміністичним.

"Помста": дивитись терйлер

"Гнів Беккі"

Рік: 2023

IMDb: 6,2

Жанр: бойовик, трилер, чорна комедія

Через два роки після подій першого фільму Беккі намагається почати нормальне життя. Але в її дім вривається озброєна група, нападає на близьку їй людину й викрадає собаку. І ось тут вони роблять стратегічну помилку: Беккі знову дуже сердита.

Що кажуть критики: у фільму 89% на Rotten Tomatoes. Рецензенти називають його кривавим, безсоромно дурнуватим у хорошому сенсі й дуже веселим жанровим атракціоном, а Лулу Вілсон хвалять за те, що вона впевнено тягне весь цей хаос на собі.

"Гнів Беккі": дивитись трейлер

"Перспективна дівчина"

Рік: 2020

IMDb: 7,5

Жанр: трилер, драма, чорна комедія

Кессі колись була перспективною студенткою медицини, але трагедія з її близькою подругою повністю змінила життя. Тепер ночами вона вдає дуже п'яну жінку в барах і перевіряє, хто з "хороших хлопців" вирішить скористатися ситуацією.

Що кажуть критики: картина має 90% на Rotten Tomatoes. Критики хвалять Кері Малліган, яскравий стиль Емеральд Феннел і те, як фільм поєднує помсту, травму, чорний гумор і дуже незручні запитання про відповідальність.

"Перспективна дівчина": дивитись трейлер

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