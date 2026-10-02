Не знаєте, що подивитися: 5 нових фільмів різних жанрів

Іноді вибір фільму займає більше часу, ніж сам фільм. Один хоче романтику, інший – кров і вампірів, а третій після робочого тижня погоджується буквально на все, аби не читати сюжетні пояснення у Вікіпедії.

24 Канал зібрав 5 відносно нових фільмів різних жанрів – від перегонів із Бредом Піттом до романтичної драми з Педро Паскалем. Тож шанс знайти щось на свій настрій тут значно вищий.

"F1"

Рік: 2025

Жанр: спортивна драма, екшн

IMDb: 7,6

Сонні Гейз колись був одним із найперспективніших гонщиків Формули-1, але після аварії його велика кар’єра так і не стала великою. Через десятиліття він отримує шанс повернутися на трасу та допомогти команді, яка перебуває на межі провалу.

У головній ролі – Бред Пітт, який доводить, що навіть у 60+ можна виглядати так, ніби ти щойно випадково зайшов у болід дорогою на каву. Його напарником стає молодий гонщик Джошуа Пірс, і дуже швидко командна робота перетворюється на конкуренцію.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у фільму 82% позитивних рецензій, а глядацька оцінка ще вища – 97%. Рецензенти хвалили харизму Бреда Пітта, видовищні перегони та режисуру Джозефа Косінскі, хоча історію називали доволі передбачуваною.

"F1": дивитись трейлер

"Грішники"

Рік: 2025

Жанр: горор, трилер, драма

IMDb: 7,5

Брати-близнюки повертаються до рідного містечка, сподіваючись залишити проблемне минуле позаду та почати все спочатку. План прекрасний – приблизно до моменту, коли вони розуміють, що вдома на них чекали не лише старі знайомі.

Майкл Б. Джордан тут грає одразу двох братів, а режисер Раян Куглер змішує вампірський горор, музику, історичну драму та південну готику. Звучить як жанровий салат, але цього разу кухар знав, що робить.

Що кажуть критики: "Грішники" отримали 97% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали операторську роботу, музику, подвійне перевтілення Майкла Б. Джордана та те, як Куглер примудрився перетворити історію про вампірів на значно масштабнішу розповідь.

"Грішники": дивитись трейлер

"Компаньйон"

Рік: 2025

Жанр: фантастика, трилер, чорна комедія

IMDb: 6,9

Айріс разом зі своїм хлопцем Джошем вирушає на вихідні до розкішного будинку біля озера. Компанія друзів, красиве місце, алкоголь – усе натякає на цілком нормальний вікенд.

Поки не з’ясовується, що одна людина в компанії – зовсім не та, за кого себе видає. Далі краще знати якомога менше, тому що значна частина задоволення від "Компаньйона" тримається саме на сюрпризах.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у стрічки 93%. Оглядачі хвалили чорний гумор, сюжетні повороти та те, що фільм не задовольняється одним великим твістом, а продовжує розвивати свою божевільну ідею далі.

"Компаньйон": дивитись трейлер

"Матеріалісти"

Рік: 2025

Жанр: романтика, комедія, драма

IMDb: 6,2

Люсі – успішна нью-йоркська сваха, яка професійно знаходить ідеальні пари іншим людям. З власним особистим життям, звісно, все трохи складніше – інакше фільм закінчився б через 15 хвилин.

Вона опиняється між заможним, красивим і майже ідеальним чоловіком у виконанні Педро Паскаля та колишнім хлопцем, якого грає Кріс Еванс. А далі починається розмова про те, чи можна взагалі підрахувати любов за списком вимог, зарплатою та кількістю квадратних метрів.

Що кажуть критики: у "Матеріалістів" 77% на Rotten Tomatoes. Критики відзначали, що це значно більше драма про сучасні стосунки, ніж класичний легкий ромком. Особливо хвалили акторське тріо Дакоти Джонсон, Педро Паскаля та Кріса Еванса.

"Матеріалісти": дивитись трейлер

"Балада острова Волліс"

Рік: 2025

Жанр: комедія, драма, музика

IMDb: 7,4

Ексцентричний переможець лотереї Чарльз живе сам на віддаленому острові й вирішує здійснити давню мрію – запросити до себе улюблених музикантів і влаштувати приватний концерт.

Проблема в тому, що колись музиканти були не лише дуетом, а й парою. І їхня зустріч після багатьох років приносить із собою достатньо старих образ, ностальгії та незручних пауз, щоб приватний концерт перетворився на дуже особисту терапію.

Що кажуть критики: фільм має вражаючі 97% на Rotten Tomatoes. Рецензенти називали його теплою, смішною та трохи меланхолійною історією, яка примудряється бути сентиментальною, але не перетворюється на цукровий сироп.

"Балада острова Волліс": дивитись трейлер

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