Неможливо поставити на паузу: іспанські серіали з високим рейтингом

Іспанський кінематограф протягом останніх років невпинно набирає популярності. Серіали іспанського виробництва заворожують яскравими сюжетами, емоційними діалогами, від яких неможливо відірватися.

Шукаєте гарний іспанський серіал для домашнього перегляду? Кіно 24 підготувало для вас 5 іспанських серіалів, які варто подивитися.

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"Еліта", 2018

Цей серіал іспанського виробництва входить до списків кращого молодіжного кіно останніх років за відгуками глядачів.

Сюжет розповідає про елітну школу Лас Енчінас, де навчаються діти впливових батьків. Починається серіал із появи 3 підлітків, які є вихідцями з простих сімей. Їхня поява справляє ефект бомби, що розірвалася.

Елітна школа зустріла новачків Надю, Кріса і Самуеля досить холодно. Найбільшою перепоною в розвитку взаємовідносин стали класові відмінності між дітьми зі звичайних сімей та спадкоємцями великих статків.

Серіал наповнений багатогранністю. У ньому знайшли відображення всі сторони життя підлітків: любов, ненависть, дружба, зрада, усвідомлення власного я, релігійні переконання і упередження. Під все це гармонійно вписується і непогана детективна лінія, якій також місце в цьому серіалі.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Паперовий будинок", 2017

Ця авантюрна драма гарантовано поглинає глядачів з головою у вир подій. Серіал із закрученим сюжетом про незвичайне пограбування входить у топ сучасних іспанських серіалів.

Так, під керівництвом геніального Професора 8 вправних грабіжників замахнулася на об'єкт Іспанії, що найбільш охороняється. Йдеться про Королівський монетний двір. Щоб здійснити такий зухвалий задум злочинці мають в планах захопити монетний двір та беруть заручників. Однак 67 захоплених людей це не те, що може запросто сплутати злочинцям карти, і привести кримінальну витівку до непередбачуваної розв'язки.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Візаві", 2015

Сюжет розповідає долю юної Макарени, жертви пристрасті до свого боса, який її підставив.

Її несправедливо звинуватили у тому, що вона розкрала 2 мільйони євро. Через таке звинувачення героїня потрапляє до жіночої колонії суворого режиму. Проте Макарену не чекає там легка доля. Дівчину чекають суворі випробування в компанії запеклих кримінальниць, внаслідок яких вона або зламається, або вийде на волю іншою людиною.

"Візаві": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сором. Іспанія", 2018

Цей серіал – адаптація популярного норвезького серіалу про 16-річних хлопчиків і дівчаток нового покоління, які не можуть уявити свого життя без гаджетів та соцмереж. Така залежність дуже впливає на поведінку підлітків. Ставлення до дружби, любові, сексу і навіть до себе формується під впливом інтернету.

Автори підліткової мелодрами показують життя молодих героїв, ілюструючи вплив цифрової епохи на їхній світогляд.

"Сором. Іспанія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клуб Воронов", 2015

Комедійний серіал розповідає про брата та сестру, яким у спадок від батька дістається не величезний стан, а футбольний клуб.

Вони всіма силами намагаються поділити його між собою і вирішити, хто ж більше підходить на роль управителя, але кожен упевнений, що впорається з цією роллю краще.

Мексиканські пристрасті в іспаномовному серіалі навколо футболу дуже захоплююче дійство.

"Клуб Воронов": дивіться онлайн трейлер серіалу

Приготуйте попкорн та переглядайте найпопулярніші іспанські серіали, які встигли стати улюбленими для мільйонів глядачів.