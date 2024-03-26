3 високорейтингові корейські дорами, від яких неможливо відірватись

Якщо вам хочеться трішки урізноманітнити свій список стрічок для перегляду, у нас є чудова пропозиція. Дивіться добірку корейських серіалів з абсолютно різними жанрами.

У цьому списку Кіно 24 кожен точно знайде щось для себе. Від гостросюжетних та детективних історій до бойовиків та романтичних пригод. Приготуйте попкорн, адже відірватись від екрана буде просто неможливо!

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Найкращі корейські дорами

"Травнева юність"

Рейтинг IMDb: 8.4

Стрічка належить до жанрів мелодрами й історії. Режисером цього є Сон Мин-ёп, який здійснив успішне поєднання своїх режисерських талантів із надзвичайним акторським складом.

"Травнева юність": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається в корейському місті Кванджу у травні 1980 року. Країна перебуває в неспокійний час, пов'язаний з політичною та суспільною напруженістю. Проте саме на цьому фоні молодий студент медичного коледжу зустрічає медсестру, і вони закохуються одне в одного.

"Травнева юність" розповідає історію їх кохання та справжньої дружби в умовах складних суспільно-політичних обставин. Фільм акцентує на життєвих цінностях, простоті та важливості маленьких радостях у важкі часи.

"Алхімія душ"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.8

У вигаданій країні Дехо проживає хлопець, на ім'я Чжан Ук. Він народився у впливовій родині, але з самого дитинства став причиною чуток по всій країні через надзвичайну кількість таємниць, що оточували його народження. Це зробило його справжнім бунтарем.

"Алхімія душ": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після закінчення навчання у Будинку кісен, він повертається і зустрічає Му Док. Вона – тіньова вбивця, але її душа ув'язнена в фізично слабкому тілі. Дівчина стає слугою Чжан Ука і починає таємно навчати хлопця бойового мистецтва.

"Незаплановане кохання"

Рейтинг IMDb: 8.7

Історія розповідає про спадкоємицю впливової родини, Юн Се Рі. Її літак через сильний вітер змушений був здійснити аварійну посадку на території Північної Кореї. Щоб забезпечити безпеку молодій спадкоємиці та уникнути погіршення відносин між країнами, її охоронятиме офіцер Рі Чон Хьока.

Цей несподіваний зв'язок веде до непередбачуваних наслідків, коли між ними спалахує кохання.

"Незаплановане кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку у матеріалі та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні. Ці історії точно не залишать вас байдужими.