Лінзи у Редкліффа і вставні зуби у Вотсон: цікаві факти про "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Перший фільм про "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшов 21 рік тому 16 листопада. Сьогодні розповідаємо про 5 несподіваних фактів, про які ви могли не знати.

21 рік тому, 16 листопада 2001 року, на екрани вийшов перший фільм про легендарного Гаррі Поттера. Він започаткував одну з найпопулярніших кінофраншиз усіх часів. Франшиза стала настільки успішною, що чимало молодих зірок зробила відомими мільйонерами.

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Несподівані факти про легендарний фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Факт 1. Річард Гарріс тричі відмовлявся від ролі Дамблдора

Альбус Дамблдор – один із найзнаковіших персонажів фентезі. Актор, який зіграв його у "Філософському камені", – покійний Річард Гарріс.

В інтерв'ю Zap2it через Guardian у 2001 році Гарріс сказав: "Все, що я знав, це те, що вони продовжували пропонувати мені роль і підвищували зарплату щоразу, коли дзвонили. Я кожного разу відмовлявся".

Однак саме онука Гарріса Елла зрештою переконала його взяти на себе цю роль. "Вона сказала: "Діду, я чула, що ти не зніматимешся у фільмі про Гаррі Поттера", і сказала: "Якщо ти не зіграєш Дамблдора, я більше ніколи не розмовлятиму з тобою", — сказав він.



Річард Гарріс у ролі Дамблдора / Фото Кіноріум

Факт 2. Деніел Редкліфф мав носити зелені контактні лінзи

У книгах Джоан Роулінг Гаррі Поттер має зелені очі, що нагадують очі його покійної матері Лілі. Однак, у реальному житті такі очі є рідкістю, а у Деніела Редкліффа насправді вони блакитного кольору.

Спочатку творці фільму планували, що Редкліфф носитиме зелені контактні лінзи упродовж усього фільму, але ця ідея проіснувала недовго. Вони зняли лише одну сцену із цими контактними лінзами, і вона не вдалася.

В інтерв'ю BBC у 2005 році сам Редкліфф сказав: "Я спробував контактні лінзи у першому фільмі, тому що у книзі очі Гаррі повинні бути яскраво-зеленими, а мої – блакитні. Ми одягли ті лінзи, але для мене це було дуже боляче". Актор мав алергічну реакцію на них.



Деніел Редкліфф у ролі Гаррі Поттера / Фото Кіноріум

Факт 3. Емма Вотсон мала носити вставні зуби, щоб грати Герміону

Герміона мала великі зуби в книгах. Для зйомок першого фільму, творці "Гаррі Поттера" дали їй вставні штучні зуби. Втім, вдалося зняти тільки одну сцену, адже їй було важко у них нормально говорити.



Емма Вотсон у ролі Герміони зі вставними зубами / Warner Bros.

Факт 4. Дохлі миші на фартусі Петунії Дурслі

До фартуха Петунії, яку зіграла Фіона Шоу, довелося підвісити дохлих мишей, щоб сови дивилися на неї, а не в камеру. Звісно, працювати з тваринами доволі складно, а, якщо йдеться про сов, – то майже нереально.

В інтерв'ю AV Club у 2019 році Фіона Шоу згадала труднощі із совами в одній сцені, яка не увійшла до фінальної версії фільму.

Пам'ятаю, я робила сцену на кухні, де Петунія дивиться у вікно, а на неї дивляться сови. Але проблема була в тому, що сови продовжували дивитися на камеру, яка була за ними. Тому вони прив'язали мертву мишу до передньої частини мого фартуха. Таким чином, всі сови просто зациклювалися на мертвій миші, і все вдалося,

– сказала вона.

Фіона Шоу у ролі Петунії: дивіться відео

Факт 5. Джоан Роулінг намалювала карту Гоґвортсу для художника Стюарта Крейга

Джоан Роулінг намалювала карту Гоґвортсу для художника-постановника, який посилався на неї у всіх восьми фільмах. Стюарт Крейг був художником-постановником фільмів про Гаррі Поттера та отримав номінацію на Оскар за фільм "Філософський камінь" (плюс ще три номінації на Оскар за інші фільми про Гаррі Поттера).

Під час своєї першої зустрічі з Роулінг у 1999 Крейг запитав її про географію замку Гоґвортс і його околиць. Потім Роулінг намалювала карту Гоґвортсу для Крейга, і він зберіг її та посилався на неї у кожному наступному фільмі.

Він розповів про карту у залаштункових масовках: "Цей малюнок – малюнок Джоан Роулінг, який вона намалювала всього за кілька хвилин, – сказав він. — Як бачите, у ньому є усі основні інгредієнти. Похмурий ліс тут, гремуча верба, поле для квідича, сам замок Гоґвортс, чорне озеро там. Дорога по периметру, село Хогсмід – точне розуміння свого світу та творіння. Вона достеменно знала взаємозв'язок між усіма елементами. Тому вона спромоглася дати це нам, і це стало нашою біблією".



Джоан Роулінг намалювала карту Гоґвортсу для художника Стюарта Крейга / Фото Джоан Роулінг / Warner Bros. Pictures