Не Netflix єдиним: 3 маловідомі серіали, які подарують чудовий настрій

Іноді на вихідних хочеться лише одного – зручно вмоститися на дивані, увімкнути щось цікаве й хоча б на кілька годин забути про нескінченний список справ. Щоправда, пошуки хорошого серіалу іноді займають більше часу, ніж сам перегляд.

На щастя, є історії, які не розтягуються на десять сезонів і не змушують глядачів переживати чергову емоційну катастрофу. 24 Канал зібрав три легкі та дещо недооцінені серіали, які можна подивитися за вихідні.

"Квартира на двох", 2022

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,3

Кількість серій: 6.

Після невдалих стосунків Тіффані терміново шукає житло в Лондоні. Через високі ціни вона погоджується на незвичайну пропозицію: ділити квартиру й навіть одне ліжко з незнайомцем Леоном. Щоправда, є нюанс. Дівчина перебуває вдома вночі, а чоловік – удень. Тож вони спілкуються виключно за допомогою записок.

Що кажуть критики: серіал отримав 100% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, щоправда, на основі лише шести оглядів. Критики The Independent відзначили чарівність історії, а The Guardian зауважив, що попри неправдоподібний сюжет від перегляду важко відірватися.



"Квартира на двох": дивитись трейлер

"Небезпечна вечірка", 2022–2023

Жанр: комедійний детектив, кримінальна комедія.

IMDb: 7,3

Кількість серій: 8 у першому сезоні.

Зустріч колишніх однокласників закінчується зовсім не так, як планувалося. Після вечірки знаходять мертвим одного з гостей, і тепер під підозрою опиняються всі присутні. Детективка починає допитувати учасників святкування, але кожен розповідає власну версію подій. Причому історії настільки різняться, що одна нагадує романтичну комедію, інша – бойовик, а третя взагалі перетворюється на мюзикл.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі похвалили оригінальне поєднання жанрів і гумор, хоча зауважили, що не всі жарти однаково вдалі.

"Небезпечна вечірка": дивитись трейлер

"Вигадані пригоди Діка Терпіна", 2024

Жанр: пригодницька комедія, історична пародія.

IMDb: 7,0

Кількість серій: 7.

Дік Терпін – легендарний британський розбійник XVIII століття. Щоправда, у цій версії він більше цікавиться модним одягом, зачіскою та власною харизмою, ніж справжніми злочинами. Волею випадку чоловік очолює банду невдах і намагається перехитрити корумпованого представника закону Джонатана Вайлда.

Що кажуть критики: серіал отримав 84% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики порівнювали його гумор із творчістю "Монті Пайтона" та відзначили харизматичну гру Ноеля Філдінга.

"Вигадані пригоди Діка Терпіна": дивитись трейлер

А якщо ви ці серіали здолаєте і ще залишиться час – тоді ловіть ще одну добірку.