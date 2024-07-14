Вдалий вибір на вихідні: 3 серіали, які ви точно захочете додивитися до останньої серії

Надворі неймовірна спека, тож багатьом людям навіть не хочеться виходити з дому. Такі гарячі дні можна провести за переглядом захопливих серіалів. Так вам не доведеться шукати, чим зайнятися протягом декількох годин.

Редакція Кіно 24 підготувала для своїх читачів серіали, які зацікавлять аж до останньої серії. Знаходьте найбільш прохолодне місце, дивіться трейлери та обирайте, що подивитися вже на цих вихідних.

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"Хлопаки"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 31

У серіалі показаний світ, де живуть люди, які володіють надзвичайними здібностями. Героїв любить та шанує суспільство, однак вони не такі ідеальні, як здаються. Глядачі спостерігають за боротьбою компанії супергероїв з месниками, чий загін має назву "Хлопаки". Останні хочуть довести, що їхні супротивники не безгрішні.

"Хлопаки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фолаут"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 8

Події серіалу відбуваються у часи, коли технології створювалися за допомогою ядерної енергетики. У 2077 році тривала війна, у якій взяли участь наддержави й змінили світ. Пройшло понад двісті років, коли головну героїню Люсі починають переслідувати мутанти та інші небезпеки. Допомагають з цим справитися дівчині нові друзі.

"Фолаут": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблема трьох тіл"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Людству загрожують інопланетяни, яких викликала астрофізикиня, що родом з КНР. Відомі науковці опиняються під загрозою, адже їх намагаються знищити. Розслідувати дивні події починають вчені, які стають учасниками VR-гри. Вони мають справитися з "проблемою трьох тіл", аби врятувати Землю.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Щиро віримо, що вам сподобалася добірка серіалів від нашої редакції. Обирайте той, що вразив найбільше!