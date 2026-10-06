Для фанатів "Ганнібала": ТОП серіалів з небезпечною хімією та темними героями

Після "Ганнібала" складно знайти щось із такою ж сумішшю психології, естетики й нездорової одержимості. Але кілька серіалів усе ж можуть закрити цю порожнечу – принаймні до наступного перегляду історії Лектера і Вілла.

І саме добірку з такими, захоплюючими серіалами, зробив для вас 24 Канал.

"Вбиваючи Єву"

IMDb: 8,0

Співробітниця британської розвідки Єва Поластрі отримує завдання вийти на слід професійної вбивці Вілланель. Спочатку це звичайне полювання на злочинницю, але дуже швидко обидві жінки починають буквально зациклюватися одна на одній. Єва дедалі більше ризикує кар’єрою та особистим життям, а Вілланель, здається, отримує від гри значно більше задоволення, ніж від самих убивств.

Що кажуть критики: вони й глядачі особливо хвалять Джоді Комер, чорний гумор і хімію між героїнями. На Rotten Tomatoes серіал має 79% від критиків і 73% від глядачів.

Чим нагадує "Ганнібала": грою в кішки-мишки та небезпечним зв’язком між мисливцем і жертвою..

"Вбиваючи Єву": дивитись трейлер

"Інтерв’ю з вампіром"

IMDb: 7,6

Вампір Луї де Пуант дю Лак розповідає журналісту історію свого довгого життя – і насамперед про знайомство з Лестатом. Їхні стосунки швидко перетворюються на суміш кохання, контролю, ревнощів і маніпуляцій, де навіть безсмертя не рятує від сімейних драм. Згодом до них приєднується Клодія, і цей дивний вампірський дім стає ще менш схожим на місце, де хтось знає слово "кордони".

Що кажуть критики: серіал має 99% від критиків на Rotten Tomatoes. Найчастіше хвалять Сема Ріда, Джейкоба Андерсона, готичну атмосферу й психологічну напругу.

Чим нагадує "Ганнібала": красиві кадри, одержимість і дуже токсична, але магнетична близькість.

"Інтерв’ю з вампіром": дивитись трейлер

"Віденська кров"

IMDb: 7,6

Події відбуваються у Відні на початку XX століття. Молодий лікар Макс Ліберманн, захоплений ідеями психоаналізу Фрейда, починає допомагати детективу Оскару Райнгардту розслідувати складні та дивні вбивства. Макс аналізує поведінку підозрюваних, їхні страхи й мотиви, поступово перетворюючи кожне розслідування на майже психологічний експеримент.

Що кажуть критики: перший сезон має 90% від аудиторії Rotten Tomatoes. Найчастіше хвалять атмосферу, психологію злочинців і головний дует.

Чим нагадує "Ганнібала": спробами залізти злочинцю в голову, а не просто знайти його відбитки.

"Віденська кров": дивитись трейлер

"Незнайомці з пекла"

IMDb: 7,8

Юн Чон У переїжджає до Сеула заради роботи й через брак грошей селиться у дешевому гуртожитку. Спочатку його сусіди просто здаються дивними, але дуже швидко поведінка мешканців стає дедалі моторошнішою. Особливо його насторожує загадковий стоматолог Со Мун Чжо, який виявляє до нового сусіда надто багато уваги – і поступово починає впливати на його психіку.

Що кажуть критики: глядачі хвалять серіал за клаустрофобну атмосферу, сильний фінал і постійне відчуття тривоги.

Чим нагадує "Ганнібала": маніпуляціями, психологічним ламанням героя і харизматичним хижаком поруч.

"Незнайомці з пекла": дивитись трейлер

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