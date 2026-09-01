Ці фільми змушують сумніватися у здоровому глузді: 5 трилерів, які варто побачити

Є кіно, після якого хочеться сказати: "Ну добре, це було логічно". А є фільми, після яких сидиш і думаєш: "Стоп. А як вони взагалі до цього додумалися?"

Саме такі фільми на вечір 24 Канал зібрав в цій добірці – від подорожей у часі до тотального стеження, де здоровий глузд іноді бере вихідний.

"Дежавю"

Рік: 2006

Жанр: фантастика, трилер, бойовик

Оцінка IMDb: 7,1

У ролях: Дензел Вашингтон, Вэл Кілмер, Джим Кевізел



Фільм "Дежавю" / Фото imdb



Після вибуху на поромі агент Даг Карлін починає працювати з секретною технологією, яка дозволяє бачити події чотириденної давності. Далі він намагається використати цю можливість, щоб знайти терориста й запобігти трагедії.

Звучить цікаво? Так. Чи починає мозок протестувати, коли герої пояснюють, як саме працює ця технологія? Теж так.

"Хакер"

Рік: 2015

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Оцінка IMDb: 5,5

У ролях: Кріс Гемсворт, Віола Девіс, Танг Вей, Ван Ліхом



Фільм "Хакер" / Фото imdb



У центрі сюжету — Нік Гетевей, хакер, який отримує шанс вийти з в'язниці, якщо допоможе спецслужбам знайти кіберзлочинця. Та справа швидко стає міжнародною: від Чикаго до Гонконгу герої намагаються зупинити невідомого нападника, який атакує банківські системи та інфраструктуру.

"Життя інших"

Рік: 2006

Жанр: драма, трилер, шпигунський фільм

Оцінка IMDb: 8,4

У ролях: Ульріх Мюе, Мартіна Гедек, Себастьян Кох



Фільм "Інше життя" / Фото imdb



Східний Берлін, 1984 рік. Співробітник Штазі отримує завдання стежити за письменником та його коханою. Але поступово, слухаючи їхні розмови, він починає занадто сильно цікавитися життям людей, за якими повинен лише спостерігати.

І ось тут фільм працює зовсім не проти здорового глузду, а радше проти нашого спокою. Це повільне, напружене кіно про контроль, страх і момент, коли людина раптом починає сумніватися у власній системі.

"Червона дорога"

Рік: 2006

Жанр: психологічний трилер, драма

Оцінка IMDb: 6,8

У ролях: Кейт Дікі, Тоні Керран, Мартін Компстон



Фільм "Червона дорога" / Фото imdb



Джекі працює операторкою камер відеоспостереження у Глазго. Вона щодня дивиться на життя незнайомців через монітори – поки одного дня не помічає чоловіка, якого дуже не хотіла б побачити знову.

Відтоді звичайне спостереження перетворюється на особисту одержимість. І чим далі розвивається історія, тим більше стає зрозуміло, що за цим чоловіком стоїть дуже неприємне минуле.

"Кімі"

Рік: 2022

Жанр: трилер, кримінал, детектив

Оцінка IMDb: 6,3

У ролях: Зої Кравіц, Байрон Бауерс, Ріта Вілсон



Фільм "Кімі" / Фото imdb



Анжела працює з даними голосового помічника Kimi й випадково чує запис, який може бути доказом жорстокого злочину. Проблема в тому, що героїня страждає на агорафобію і майже не виходить із квартири.

Тобто для порятунку ситуації їй потрібно зробити єдину річ, якої вона найбільше боїться – вийти назовні.

Якщо після цієї добірки хочеться ще трохи напруги, загадок і сюжетів, де краще не довіряти навіть власній інтуїції – у нас є що запропонувати. 24 Канал зібрав для вас ще одну добірку класних трилерів, які тримають у напрузі до фінальних титрів.