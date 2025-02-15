Ця історія підкорила серця: новий український серіал, який ви подивитеся на одному диханні

Якщо на вихідних ви у пошуках нового контенту, не забувайте про свіжі українські серіали. Один з таких – "Код кохання" – можна переглянути всього за один день чи навіть вечір.

Прем'єра серіалу "Код кохання" відбулась на СТБ цієї зими, передає 24 Канал. Це захоплива мелодрама, що переносить у світ, де кохання переплітається з небезпекою. Головним героям доводиться робити вибір між почуттями та обов'язком, що безповоротно вплине на їхнє життя.

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"Код кохання" складається з 4 серій, тому серіал ідеально підійде для перегляду на вихідні чи навіть за один вільний вечір. Він сподобається тим, хто не любить розтягнутих сюжетів, а віддає перевагу коротким, але гостросюжетним історіям.

Режисером мелодрами виступив Анатолій Григор'єв, а головні ролі виконали Андрій Ісаєнко (якого знають також з серіалу "Жіночий лікар"), Наталія Бабенко (яку можна побачити у фільмі "БожеВільні"), Андрій Самінін, Яків Кучеревський, Євген Ламах.

"Код кохання": дивіться анонс онлайн

Сюжет серіалу "Код кохання"

Мелодрама розповідає про Вероніку Левченко – амбітну й розумну слідчу, яка ніколи не залишає справу нерозгаданою та йде до кінця. Ніка використовує у своїй роботі нові технології, тому є незамінною експерткою в боротьбі зі злочинами.

Головна героїня до того ж має непростий життєвий шлях. Після смерті батьків вона змушена самостійно виховувати молодшого на 7 років брата Дмитра. Це дається їй нелегко, адже брат прогулює пари, має таємниці й, схоже, намагається заробити кошти нечесним шляхом.

Щоб врятувати Дмитра, Вероніка змушена співпрацювати з кіберзлочинцем Андрієм Мірошником, якого зустрічає через випадковість. В один момент пара розуміє, що має одне до одного почуття. Однак вони не можуть бути разом – все це затягує їх у вир небезпечних подій.



Головна героїня серіалу / Фото СТБ

Українські глядачі залишають позитивні відгуки після перегляду цього серіалу й зазначають, що він дивиться на одному диханні. Акторська гра на високому рівні, а головні герої закохують у себе з першого погляду.