Ця війна мусить припинитися, – Бен Стіллер розповів, чому вирішив приїхати в Україну

Голлівудський актор Бен Стіллер нещодавно відвідав Україну. Він був у Львові, Києві, а також Ірпені та Бучі. За словами Стіллера, Україна – неймовірна країна.

Він також відзначив мужній спротив та стійкість українців. Про мету свого візиту, зустріч з переселенцями та враження від України під час війни Бен Стіллер розповів телеведучій Соломії Вітвіцькій.

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Бен Стіллер про візит в Україну

Вперше Стіллер зустрівся з біженцями у Польщі, звідки походять його батьки. Пізніше він приїхав до Львова, згодом до Києва і деокупованих містечок Київщини. В інтерв’ю Вітвіцькій він пояснив, якою була його місія. За словами актора, неможливо відчути все, лише переглядаючи телебачення та соцмережі. Стіллер хотів на власні очі побачити звірства росіян на наших землях та привернути увагу світу до війни в Україні.

"Люди мають право на безпеку"

"Бачити усе це на власні очі дуже приголомшує. Я тут разом з агентством ООН у справах біженців. Наша гуманітарна місія – привернути увагу до долі вимушених переселенців внаслідок цієї війни, до внутрішньо переміщених осіб. А таких мільйони й мільйони. Ви дивитеся це по телевізору, але, коли говориш з людьми, які пережили жорстокість цієї безглуздої війни, усвідомлюєш, як жахливо бути в такій ситуації. Таке неможливо відчути, лише переглядаючи телебачення або соцмережі. Тож я відчув, що важливо сюди приїхати, розповісти світові, що ця війна мусить припинитися, що люди мають право на безпеку", – сказав актор.

З абсолютним усвідомленням того, що зараз відбувається в Україні, попри небезпеку, актор не побоявся приїхати до нас. Як повідомив Стіллер, він свідомо прийняв певні ризики.

Ми про це говорили та вирішили, що це вартує того. Я радий, що приїхав, це прекрасна країна. Я вперше в Україні. Київ, Львів – чудові міста. Дуже шкода приїздити сюди за нинішніх умов, але я бачу життя людей, бачу, як вони повертаються до звичного життя, і ще спротив людей, вашу стійкість. Це надихає нас у США, тож я дуже радий, що приїхав,

– зазначив він.

Зазначив актор і про те, що його найбільше шокувало у цій війні. Йдеться про руйнування наших міст та історії людей. Він розповів про жінку, яка з 10-річними синами посеред ночі тікала до безпечного помешкання.

"Я чув історію однієї жінки, в неї двоє 10-річних близнюків, які посеред ночі чули ці жахливі звуки ракет і снарядів. Вони мусили вмить зібратись і тікати у безпечне місце, у підвал. Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. Інший молодий чоловік розказав, що це було схоже на фільм жахів. Ніхто не знав куди бігти. Живі розмови з потерпілими дають розуміння що саме тут відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити", – поділився він.



Бен Стіллер та Соломія Вітвіцька / Фото ТСН

"Ми не маємо права забувати про біженців"

Найбільше Бена шокували руйнування, яких завдали окупанти, та історії людей. Зокрема, він пригадав історію жінки, яка з 10-річними близнюками посеред ночі тікала до безпечного місця.

"Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. І ось цей терор, навмисно спрямований на цивільних – це просто огидно. Інший молодий чоловік розказав, що це був наче фільм жахів – ніхто не знав, куди бігти, куди тікати. Живі розмови з потерпілими дають розуміння, що саме відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити. Найперший мій посил – ми не маємо права забувати про біженців", – сказав він.

Наприкінці розмови актор Бен Стіллер та посол доброї волі ООН звернувся до українців. Він зауважив, що наша країна – дуже красива.

Мені дуже приємно приїхати сюди вперше в житті. Я передаю вам багато підтримки та любові. Американський народ з вами!,

– підсумував Стіллер.

Після інтерв’ю Бен отримав у подарунок 2 футболки – від 1+1 media і футболку із зображенням славнозвісної марки про напрямок російського корабля. Крім цього, Бен підписав автограф-сюрприз для благодійного аукціону Вітвіцької.

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