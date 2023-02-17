Турецькі актори допомогли зібрати 6 мільярдів доларів для постраждалих від землетрусу

Турецькі телеканали та відомі люди, серед яких знамениті актори, організували масштабний збір коштів для допомоги постраждалим від нещодавнього землетрусу. Кампанії під назвою Türkiye One Heart вдалося зібрати близько 6,1 мільярда доларів.

Збір коштів тривав в прямому ефірі сім годин. Його провели 17 лютого відомі турецькі телеведучі, такі як Ніхат Хатіпоглу, Пелін Чіфт, колишня модель Чагла Шикель, медіамагнат Аджун Ільджал та інші.

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Крім того, у межах кампанії зі збору коштів, телекомунікаційні компанії країни розіслали понад 9 мільйонів SMS.

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До цього дійства долучилися відомі турецькі знаменитості. Йдеться про актора "Кохання напрокат" Бариша Ардуча, зірку "Воїна" Берка Октая, а також інших:

Бурака Озчівіта,

Ханде Ерчел,

Енгіна Акюрека,

Афру Сарачоглу,

Бурака Деніза,

Альпа Навруза,

Асли Енвер,

Мерве Діздар тощо.

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Під час прямої трансляції до заклику приєднався й президент Реджеп Ердоган. Він наголосив, що впевнений у тому, що кампанія збере виняткову суму грошей, і назвав людей щедрими. Президент Туреччини також підтвердив, що всі доходи від акції підуть на допомогу постраждалим від землетрусу.

Наша мета — упродовж року на місці кожного знесеного будинку збудувати безпечні та мирні житлові квартали, в яких зможуть жити наші люди. Я сподіваюся, що разом ми подолаємо цей виклик,

– заявив він.

В Al Jazeera повідомили , що кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії наближається до 44 тисяч осіб. Влада Туреччини стверджує, що в країні загинули щонайменше 38 044 людини. Тим часом у Сирії, за даними Уряду та ООН, понад 5 800 жертв.

У Туреччині зібрали понад 6 мільярдів доларів для допомоги постраждалим від землетрусу / Фото Daily Sabah