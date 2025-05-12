Розчарування року: 3 популярні турецькі актори, які мовчать про війну в Україну і їздять в Росію

На жаль, серед відомих людей досі залишаються ті, хто не усвідомлює, яким є справжнє обличчя Росії та яку криваву війну вона веде в Україні. Часто розчаруванням року стають саме турецькі актори.

Зокрема, нещодавно з'явилася інформація, що Бурак Озчивіт планує знятися у російському фільмі, охоче відвідує Москву та свідомо "не помічає" війни в Україні. У новій добірці від Кіно 24 – список турецьких акторів, чия позиція викликає обурення.

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Фахріє Евжен

Фахріє Евжен – популярна турецька акторка, яка здобула славу завдяки ролі в серіалі "Корольок – пташка співоча". Відтоді українські глядачі закохалися в її красу та талант.

Однак нині акторка опинилася серед тих, хто з незрозумілих причин демонструє любов до Росії та замовчує війну в Україні. Нещодавно вона навіть опублікувала фото з підписом "Росія" з емодзі у формі сердечка, що, ймовірно, свідчить про її прихильність до країни-окупанта.

Бурак Озчивіт

Бурак Озчівіт – зірка таких популярних серіалів, як "Величне століття" та "Корольок – пташка співоча". Попри повномасштабну війну та міжнародну критику, актор погодився взяти участь у зйомках новорічної російської комедії "Йолки-11".

Це рішення викликало хвилю обурення серед українців і його шанувальників з усього світу. Актор, який тривалий час залишався улюбленцем української аудиторії, тепер опинився в центрі скандалу та зазнає критики за співпрацю з країною-агресором.

Ханде Ерчел

Ханде Ерчел здобула широку популярність завдяки ролі Еди в серіалі "Постукай у мої двері". Глядачі часто відгукуються про неї як про доброзичливу й щиру людину, що неодноразово підтверджувалося в соціальних мережах. Однак останні події викликали розчарування серед її українських фанатів.

Попри важку війну в Україні, акторка вирушила до Росії – країни-агресора, що стало шоком для багатьох.

Ханде Ерчел не зробила жодної публічної заяви із засудженням насильства та військової агресії. Навпаки, у мережі ширяться численні відео, на яких акторка з'являється на російських червоних доріжках, позує для фото, дає інтерв’ю, говорить фрази російською та висловлює симпатію до країни-окупанта.