3 романтичні турецькі фільми, які прикрасять ваш день

Кому потрібен затишний камін, коли є фільми про справжнє кохання, що зігрівають серце в будь-яку пору року. Романтика – це вічна тема, яка ніколи не перестає піднімати нам настрій, а турецькі кінематографісти, як ніхто інший, вміють передати глибину емоцій між закоханими.

Кіно 24 розповість про 3 захопливі турецькі фільми, в яких витає дух романтики. Приготуйтеся бути враженими їхніми щирими історіями кохання.

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"Лише у твоїх снах"

Фільм розповість про Енгіна, бізнесмена, який знає ціну успіху, владі та розкішному життю та дівчину Пелін зі звичайної сім'ї, яка мріє знайти когось, хто полюбить її такою, якою вона є насправді. Шляхи двох молодих людей перетинаються на вечірці, а вже наступного ранку вони разом прокидаються в одному ліжку. Енгін та Пелін дізнаються, що одружені вже два роки. Ця весела парочка намагається знайти вихід із цієї жахливої ситуації та починають зближуватися одне з одним.

"Лише у твоїх снах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мила і небезпечна"

Головна героїня фільму мила дівчина Зелиш, яка виросла в багатій родині і ніколи нічого не потребувала. Вона живе разом із батьком, однак не отримує достатньо уваги від нього, адже все життя її вихованням займалися саме численні няні, а не тато. Однак дівчина і не підозрювала, що насправді вона не рідна донька пана Хакки.

Саме він викрав її, щоб отримати величезний спадок на суму 200 мільйонів доларів, який померла дружина заповіла своїй дитині. Протягом всього життя Зелиш була для батька лише гарантією того, що він отримає спадщину, після того, як вона вийде заміж. Однак дівчина не квапилася йти під вінець, оскільки чекає свого єдиного принца. Одного разу вона знайомиться з молодим хлопцем на ім'я Зарік, і закохується в нього з першого погляду. Проте, виявляється, що доля їх вже давно поєднала…..

"Мила і небезпечна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Час щастя"

За сюжетом, успішний бізнесмен Мерт переконаний, що розгадав код до щастя. Саме на цьому він і побудував свою справу: вона пропонує захоплюючі лайфстайл-курси та першокласні майстер-класи з досягнення життєвого успіху.

Зараз Мерт готується до важливої угоди з японськими клієнтами. Але ситуація набуває неочікуваного повороту, коли незграбний співробітник буквально звалюється йому на голову. Так з'являється Тарек, повна протилежність Мерта з усіх боків. Щоб продемонструвати ефективність своєї програми, Мерт повинен перетворити цього незграбного хлопчину на успішну людину.

Спочатку він вагався, але його мотивація стрімко зростає, коли він дізнається, що Тарек – брат чарівної художниці Ади, яка зуміла протистояти його чарам. Чи зможе він завоювати серце Ади, одночасно допомагаючи Тареку знайти свій шлях до успіху?

"Час щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

Пориньте з головою у світ романтичних турецьких фільмів із добірки. Приємного перегляду!