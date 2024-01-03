У світі турецьких пристрастей: найкращі фільми та серіали з Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі стала шалено популярною завдяки серіалу "Величне століття. Роксолана". Утім, акторським талантом турецької знаменитості можна насолодитись і у багатьох інших стрічках.

Тому 24 Канал підготував для вас добірку найяскравіших фільмів та серіалів, у яких знімалась Мер'єм Узерлі. Насолоджуйтесь переглядом турецького кіно, повного пристрастей та неочікуваних поворотів сюжету.

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Фільми та серіали з Мер'єм Узерлі

"Улей"

Бізнес у Німеччині не склався, як мріяла Айше, і тому вона повертається до свого рідного міста. Її мати сильно хворіє, і перед смертю передає Айше власні пасіки. Пробуючи розгорнути свій бізнес та зробити свій мед відомим у всьому світі, Айше зіткнулася із несподіваним викликом - величезний ведмідь, що вирішив блукати її пасікою…

"Улей": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інша сторона"

Сара – екскохана Озджана Деніза, пропонує йому роботу в іншому місті. Після довгих роздумів і суперечок із його теперішньою дівчиною, Едже, він вирішує переїхати. Але є щось, чого він не знає: Сара планувала повернути його до себе... і вона легко йде до своєї цілі.

Раптово Едже зникає, залишивши відеозапис, у якому вона ухиляється від свого коханого. Ніхто не знає, де вона. Для Сари життя обертається в жах після таємничого зникнення Едже. Що ховається за цією загадкою?

"Інша сторона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Материнська рана"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму і відчути смак перемоги.

Саліх, так само як і багато інших вихованців дитячого будинку, завжди мріяв дізнатися правду про свою сім'ю та знайти рідних. По виповненню 18 років він залишив притулок і крокував у зовсім нове, невідоме доросле життя великого світу, де не було постійної підтримки вихователів.

Саліху потрібно було знайти сенс життя та заняття. Він приймає рішення працювати на фермі, де освоює всі труднощі сільського господарювання. Окрім того, він починає свою подорож у пошуках родичів, і перед ним розкриваються старі загадки. Правда виявиться трошки іншою, ніж він уявляв, перебуваючи у притулку.

"Материнська рана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королева ночі"

Селін – приваблива молода дівчина. Її доля перетинається з впливовим турецьким бізнесменом Азізом. Нещодавно трагічний випадок призводить до втрати його дружини під час пологів. Азіз виховує двох дітей самостійно, а також усиновлює трирічного сина свого загиблого друга, на ім'я Картал, виховуючи його як власного нащадка.

Після втрати дружини Азіз закриває своє серце перед почуттями любові, уникаючи навіть думок про новий шлюб. Однак все змінюється, коли він зустрічає красуню Селін, і в їхній історії з'являється кохання з першого погляду. Однак в турецьких серіалах ніщо не відбувається так легко, як здається на перший погляд.

"Королева ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу