2 турецькі серіали 2023 року, від яких не зможете відірватися

Турецькі серіали неабияк популярні серед українських глядачів завдяки гострим сюжетам та численним любовним перипетіям. Одними з найпопулярніших серіалів минулого року, які точно мають подивитися шанувальники турецького кінематографа, є "Якщо сильно полюбиш" та "Кравець".

Всі 3 сезони "Кравця" виходили на Netflix і кілька тижнів були серед найпопулярніших в Україні, зазначає 24 Канал.

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"Кравець"

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 23

Це захоплива драма, у якій зіграли одні з найпопулярніших турецьких акторів – Чагатай Улусой, Сіфанур Ґюль, Саліх Бадемчі й Олґун Шимшек.

Головний герой – знаменитий кравець, який починає шити весільну сукню для нареченої свого найкращого друга. Однак всі вони приховують темні секрети, що незабаром перевернуть їхні життя.

"Кравець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Якщо сильно полюбиш"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 13

Нова романтична драма з зіркою серіалу "Постукай в мої двері" – Керемом Бюрсіном у головній ролі стала однією з найпопулярніших у 2023 році.

Це історія про неймовірну історію кохання, для якої відстань і час не є перешкодою. Головні герої – Атеш і Лейла були разом з дитинства, але після смерті батьків хлопця відправляють до школи-інтернату, де він виріс чесною та успішною людиною. А ось дівчина таким похизуватися не може, адже вона стала шахрайкою. Одного разу Атеш і Лейла випадково зустрічаються, але чи залишилися між ними ті почуття, що були колись?

"Якщо сильно полюбиш": дивіться онлайн трейлер серіалу