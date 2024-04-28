3 нові турецькі серіали, від яких ви не зможете відірватися

Цей рік потішить любителів турецьких серіалів новинками. На екрани виходять не тільки нові сезони улюблених стрічок, але й абсолютно свіжі серіали з цікавим сюжетом і талановитими акторами.

У матеріалі Кіно 24 шукайте ті турецькі серіали, яких ви ще не бачили. Вони подарують нові емоції та триматимуть вас перед екраном до самого завершення.

До слова "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

"Відщепенець"

Серіал показує несправедливість світу, в якому людство поділене на багатих та бідних. Головний герой Ферхан виріс у злиденному районі, але набув якостей сміливця та відважного чоловіка. Він прагне зробити світ справедливішим, організовуючи крадіжки в багатих та розділяючи кошти серед бідняків.

"Відщепенець": дивіться трейлер онлайн

Але місцевому Робін Гуду доведеться стикнутися з противниками: це і його внутрішні демони, і зовнішні вороги.

"Перлинні зерна"

Сюжет розгортається навколо простого вчителя, в якого помирає дружина. Він стає головним підозрюваним. Після виходу на волю у чоловіка є мета - знайти реального злочинця.

"Перлинні зерна": дивіться трейлер онлайн

Цей турецький серіал перенесе глядачів у світ кохання, зрад та бажання помсти. Перлинні зерна символізують членів всієї сім'ї. Інтрига триматиме у напрузі увесь час.

"Зимородок" ("Бабій з маєтку"), 2 сезон

Серіал розповідає про головного героя, який народився у багатій сім'ї, завжди отримував бажане, часто розважався на гучних вечірках. Батько почав хвилюватися за юнака, який очевидно розпещений таким способом життя. Він хоче видати хлопця заміж за дівчину з простої сім'ї. Та обоє молодят проти їхнього весілля.

"Зимородок": дивіться тизер 2 сезону

Вже у другому сезоні глядачів чекають сюрпризи: вторгнення у молоду пару, трансформація батьків і не тільки.