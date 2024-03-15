Почуття, які охоплюють серця: найрейтинговіші турецькі серіали про кохання

Турецькі серіали вражають яскравою акторською грою, цікавими сюжетами та шикарним вбранням. Чималу армію прихильників по всьому світу завоювали турецькі стрічки саме про кохання.

Бурхливі пристрасті, ніжні почуття, несподівані повороти сюжету роблять турецькі серіали про любов незабутніми. Редакція Кіно 24 підготувала найрейтинговіші турецькі стрічки про кохання, що змушують затамувати подих.

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"Вітер кохання", 2019

Цей турецький серіал про спрагу помсти, яка переростає в справжню і пристрасну любов. Він покаже складну долю кохання Міран і Рейян.

Головні герої народилися в сім'ях, які пов'язує ворожнеча, що продовжується роками. Його ростили з думками про помсту, тому почуття любові та щастя йому незнайомі. Вона вірить у чудеса та нескінченне кохання. Одного разу їх шляхи перетинаються і молоді люди закохуються один в одного. Та, чи зможе любов взяти верх над помстою? Адже Рейян дочка того, кому Міран присягнувся помститися.

"Вітер кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання напрокат", 2015

В основі романтичної комедії "Кохання напрокат" лягла історія кохання привабливого та талановитого Омера та цікавої і веселої Дефне.

За сюжетом, холостий хлопець Омер має власний бізнес зі створення модного жіночого взуття. Тітонька хлопця вважає, що йому вже час одружуватися і навіть підібрала йому вигідну партію. Однак він не квапиться ще з одруженням і вирішує спеціально поцілувати незнайому дівчину, щоб тітка відмовилися від ідеї підшукувати йому наречену.

Під руку Омеру потрапила скромна офіціантка Дефне, якій доводиться багато працювати. Так, тітка Омера Неріман випадково побачила поцілунок та придумала приголомшливий на її думку план і збирається використати красуню, щоб згодом одружити хлопця. Але задум жінки наближається до краху, коли сила любові заволодіває серцями молодих людей.

"Кохання напрокат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нескінченне кохання", 2015

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Важко знайти серед любителів турецьких серіалів про кохання людину, яка б не чула про цю стрічку.

Сюжет розповість історію кохання простого хлопця та доньки багатіїв. Цю стрічку можна назвати свого роду "Ромео та Джульєтта" по-турецьки.

Зустріч доньки багатого бізнесмена Ніхан і сина простого перукаря Кемаля приносить кохання в їхні серця. Однак такому розвитку подій раді далеко не всі. Проти союзу закоханих виступають як їхні батьки, так і друзі.

Попри шалене та пристрасне кохання, майбутнє героїв під великим питанням. Здавалося б міцне почуття між героями серіалу повинно би зруйнувати усі бар'єри на шляху до їхнього щастя. Проте ситуацію різко змінює владний компаньйон батька Ніхан – Галіп. Чоловік усвідомлює, що його син Емір закоханий у дівчину і заради його щастя йде на брудний вчинок. Вибравши шлях шантажу, він вирішив неприємний момент і незабаром розпочинається підготовка до весілля. Та Кемаль з Ніхан не збираються відступати, заради свого кохання навіть знаючи, що випробування долею тільки починаються.

"Нескінченне кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пані Фазилет та її доньки", 2017

Історія серіалу знайомить нас із жінкою з амбіціями Фазилет. Вона виростила своїх дітей на самоті, оскільки її чоловік дуже рано покинув цей світ. Фазилет із своїми доньками Хазан та Едже живуть в одному з найбідніших кварталів Стамбула. На думку жінки, тільки ті, хто володіє багатством, можуть бути щасливими. З цієї причини вона прагне отримати багато грошей. Як засіб для цього вона вибрала красу своїх дочок.

Старша дочка Хазан проти всього цього, тому вони з матір'ю досить часто сваряться. Дівчина багато працює, аби заробити грошей. Молодша дочка Едже має спокійніший характер та більш слухняна. Пані Фазилет намагається просунути їх у модельному бізнесі. До здійснення планів жінки з набуття багатства залишилося буквально кілька кроків... Проте, хто ж знав, які плани приготувала доля.

"Пані Фазилет та її доньки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорно-біле кохання", 2017

Цей турецький серіал познайомить глядачів із складним та все ж великим коханням Аслі та Ферхата.

Життя головних героїв перетинаються несподіваним чином. Аслі – співчутлива та водночас рішуча лікарка. Доля зводить її з небезпечним злочинцем Ферхатом.

Здавалося б важко знайти двох менш схожих людей, які б відрізнялися як і ця пара, як чорне та біле. Незважаючи на їхнє контрастне походження та перешкоди, з якими вони стикаються, між Аслі та Ферхатом виникає глибокий зв'язок і починаються пристрасні та бурхливі стосунки.

Їхні відносини випробовуються зовнішніми силами, зокрема злочинною діяльністю Ферхата та конфліктами між їхніми сім'ями.

Дізнайтеся, чи подолає пара виклики свого кохання серед низки таємниць, небезпеки та зради, переглянувши серіал "Чорно-біле кохання".

"Чорно-біле кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете переглянути захоплюючі турецькі серіали про силу великого кохання, то обирайте будь-яку стрічку з добірки та насолоджуйтеся переглядом.