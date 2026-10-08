Кохання, ревнощі й великі таємниці: нові турецькі серіали, які затягують
У турецьких серіалах закохатися – це лише початок проблем. Далі зазвичай приходять ревнощі, родичі, таємниці й люди, які категорично проти чужого щастя.
24 Канал зібрав турецькі серіали – від легкого ромкому до мелодрами, де спокійне життя героям навіть не пропонували.
"Ймовірне кохання"
Рік: 2026
Жанр: романтична комедія
IMDb: 6,9
Дефне – успішна адвокатка, яка звикла контролювати життя. Але борги, сімейні проблеми й одразу двоє чоловіків швидко руйнують цей прекрасний план.
Що кажуть критики: вони відзначають легку атмосферу, хороший акторський склад і знайомі ромком-кліше, хоча сюжет часом називають надто передбачуваним.
"Ймовірне кохання": дивитись трейлер
"З нами нічого не станеться"
Рік: 2026
Жанр: романтична драма
IMDb: 6,5
Лал і Актан закохуються майже миттєво, але дуже швидко романтика перетворюється на стосунки, де червоних прапорців вистачило б на окремий фестиваль.
Що кажуть критики: оглядачі хвалять акторів, музику й атмосферу, але критикують окремі сценарні рішення. Серіал особливо зайде тим, хто любить історії не про "жили довго і щасливо", а про "чому вони досі разом?".
"З нами нічого не станеться": дивитись трейлер
"Ти – той, кого я кохаю"
Рік: 2026
Жанр: мелодрама, сімейна драма
IMDb: 6,8
Дікле живе у селі, Еркан походить із заможної стамбульської родини. Після несподіваного шлюбу дівчина потрапляє у світ великих грошей, сімейних планів і людей, які зовсім не чекали її появи.
Що кажуть критики: вони дорікають серіалу за надмірну драматизацію та неправдоподібність деяких подій, але окремо хвалять гру Хелін Кандемір.
"Ти – той, кого я кохаю": дивитись трейлер
Ну турецьких серіалів не буває забагато - ось вам ще одна класна добірка.