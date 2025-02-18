4 турецькі серіали, які можна подивитися на Netflix просто зараз

На Netflix зібрано безліч популярних фільмів і серіалів з усього світу. На платформі можна знайти й відомі турецькі проєкти, які стали хітами завдяки харизматичним героям, захопливим сюжетам і атмосферним локаціям.

24 Канал зібрав турецькі серіали, які можна переглянути на Netflix. Це емоційні та неймовірні історії, від яких буде неможливо відірватися.

Цікаво Гостросюжетний новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

"Кравець"

Відомий кравець повертається до Стамбула з рідного міста. Він береться за новий проєкт – пошиття весільної сукні для нареченої свого найкращого друга. Кожен з героїв приховує темні секрети, які зовсім скоро можуть кардинально змінити їхні життя.

"Кравець": дивіться трейлер онлайн

"Напролом"

Амбітна дівчина Асли прагне потрапити на стажування до відомої ведучої новин. Їй вдається потрапити в редакцію, але з часом Асли розуміє, що на роботі її чекають не тільки позитивні моменти. Тут є й темний бік – заздрощі та боротьба за визнання.

"Напролом": дивіться трейлер онлайн

"Північ у Пера-палас"

Молода журналістка Есра працює над матеріалом про історичний готель у Стамбулі. Раптом вона несподівано потрапляє у минуле – 1919 рік. Тепер журналістці доведеться не тільки адаптуватись до нової реальності, а ще запобігти політичному заколоту в країні.

"Північ у Пера-палас": дивіться трейлер онлайн

"Створіння"

Події серіалу відбуваються у Стамбулі в часи Османської імперії. Науковець одержимий бажанням створити нове життя, але через свою необачність він помирає. За його роботу береться талановитіший учень, але й це має свої наслідки.

"Створіння": дивіться трейлер онлайн