Турецькі серіали з якісною українською озвучкою: найкраща добірка

Після повномасштабного вторгнення більшість українців відмовилися дивитися серіали з російською озвучкою. На інтернет-просторах можна знайти чимало сайтів з якісною українською озвучкою, які набагато краще сприймаються.

Чимала частина популярних турецьких серіалів перекладена українською доволі якісно і точно, пише 24 Канал. Така озвучка точно не залишить нікого байдужим, а серіал українською захопить вашу увагу з перших хвилин.

До теми 10 найкращих серіалів 21 століття за версією The Hollywood Reporter

Турецькі серіали мають високий попит в цілому світі. Це чудова можливість для глядача зіткнутися з культурою Туреччини, побачити не лише їхню культуру і традиції, але й насолодитися неймовірними краєвидами, темпераментом народу, та, звісно ж, красивими акторами, які закохують в себе з першого погляду.

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Редакція 24 Каналу обрала найкращі турецькі серіали з якісною озвучкою, які ви можете розпочинати дивитися вже від сьогодні.

"Величне століття. Роксолана"

Цей відомий серіал знає кожен українець. Гостросюжетний серіал в жанрі історичної драми переносить нас в час Османської імперії в період правління султана Сулеймана Величного і його стосунках з молодою дівчиною Роксоланою, яка потрапила в полон до турків та згодом стала дружиною султана.



Кадр з серіалу "Величне століття. Роксолана" / Фото Pinterest

"Постукай в мої двері"

Романтичний серіал також закохав у себе чимало українців. Квіткарка Еда навчається на ландшафтного архітектора та незабаром має поїхати на стажування в Італію, де живе її хлопець Дженк. Втім вона несподівано втрачає степендію архітектурного бюро, власником якого є Серкан Болат. На випускному дівчина в пориві гніву жаліється Серкану, втім він пропонує дівчині певний договір. Якщо Еда вдаватиме 2 місяці, що вона його дівчина, то він повністю оплатить їй поїздку в Італію.



Кадр з серіалу "Постукай в мої двері" / Фото Pinterest

"Сила"

Дівчина Сила народилася в бідній сім’ї, а її батьки заради кращого майбутнього доньки віддають її у 3-річному віці в багату сім’ю, яка проживає в Стамбулі. Сила отримала гарну освіту та жила щасливе життя до певного моменту. Її рідний брат закохався і вкрав дочку одного з найбагатших людей в місті, звідки вона родом. У відповідь сім'я цієї дівчини вимагає, щоб батьки Сили віддали її заміж за одного з їхніх синів.

Батькам доводиться обманом повернути свою дочку Силу в рідне місто для того, щоб видати дівчину заміж навіть не отримавши її згоди. Але все обертається інакше, і дівчина знаходить свою справжню любов.



Кадр з серіалу "Сила" / Фото Pinterest