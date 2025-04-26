2 турецькі серіали про кохання, які захоплюють з перших хвилин

Турецькі серіали вже давно обожнюють кіномани у всьому світі. Вони захоплюють глибокими сюжетами, харизматичними героями та гострим розвитком подій. Це саме ті стрічки, які захоплюють з перших хвилин і тримають в напрузі до фіналу.

Спеціально до вихідних Кіно 24 підготувало добірку турецьких серіалів про кохання, які викликають справжні емоції. Дивлячись ці стрічки, ви проживете життя головних героїв разом із ними.

До теми 4 турецькі серіали, які можна подивитися на Netflix просто зараз

"А якщо сильно покохаєш"

Головним героєм цієї стрічки є Атеш, якого зіграв улюбленець глядачів у всьому світі – Керем Бюрсін. За сюжетом, Атеш повертається у Стамбул після смерті батька й дізнається, що той залишив для нього несподіваний обов'язок: опікунство над зведеними братами та сестрами. Щоб впоратись з цим завданням, Атеш наймає няню Лейлу. Однак чоловік навіть не здогадується, що дівчина не просто няня – вона аферистка, яка прагне знайти своїх біологічних батьків й заради цього вдається до злочинів.



"А якщо сильно покохаєш" / Кадр з серіалу

"Постукай у мої двері"

У цьому серіалі головну роль так само зіграв Керем Бюрсін. Це романтичний комедійний серіал, який додасть трішки позитиву у ці складні дні й доведе, що справжнє кохання існує. Еду відраховують з університету, де навчалася на кафедрі ландшафтного дизайну, тому вона змушена працювати флористкою у квітковому магазині. Винуватцем відрахування та розбитих мрій про стажування в Італії дівчина вважає бізнесмена Серкана Болата, якому вирішує помститися. Однак план помсти перетворюється на захопливу пригоду: Серкан пропонує Еді угоду, згідно з якою вона 2 місяці має грати роль його коханої, а він натомість оплачує омріяне стажування в Італії. Та вони обоє навіть не здогадуються, до чого призведе ця авантюра.