Спеціально до вихідних Кіно 24 підготувало добірку турецьких серіалів про кохання, які викликають справжні емоції. Дивлячись ці стрічки, ви проживете життя головних героїв разом із ними.

До теми 4 турецькі серіали, які можна подивитися на Netflix просто зараз

"А якщо сильно покохаєш"

Головним героєм цієї стрічки є Атеш, якого зіграв улюбленець глядачів у всьому світі – Керем Бюрсін. За сюжетом, Атеш повертається у Стамбул після смерті батька й дізнається, що той залишив для нього несподіваний обов'язок: опікунство над зведеними братами та сестрами. Щоб впоратись з цим завданням, Атеш наймає няню Лейлу. Однак чоловік навіть не здогадується, що дівчина не просто няня – вона аферистка, яка прагне знайти своїх біологічних батьків й заради цього вдається до злочинів.



"А якщо сильно покохаєш" / Кадр з серіалу

"Постукай у мої двері"

У цьому серіалі головну роль так само зіграв Керем Бюрсін. Це романтичний комедійний серіал, який додасть трішки позитиву у ці складні дні й доведе, що справжнє кохання існує. Еду відраховують з університету, де навчалася на кафедрі ландшафтного дизайну, тому вона змушена працювати флористкою у квітковому магазині. Винуватцем відрахування та розбитих мрій про стажування в Італії дівчина вважає бізнесмена Серкана Болата, якому вирішує помститися. Однак план помсти перетворюється на захопливу пригоду: Серкан пропонує Еді угоду, згідно з якою вона 2 місяці має грати роль його коханої, а він натомість оплачує омріяне стажування в Італії. Та вони обоє навіть не здогадуються, до чого призведе ця авантюра.