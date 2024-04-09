Зацікавлять з першого епізоду: 2 турецьких серіали, в яких більше 100 серій

Останнім часом турецькі телесеріали, наповнені напруженими пристрастями, інтригами та несподіваними поворотами сюжету, набувають все більшої популярності серед українських глядачів. Однак вони звикли, що у турецькому кінематографі глибокі історії розкривають не у 20 – 30 серіях.

Кіно 24 розповість про 2 турецьких серіали, в яких понад 100 серій. Тож приготуйте собі щось смачненьке та насолоджуйтеся переглядом.

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"Чукур" (132 серії)

Ця історія, пов'язана з управлінням складним районом Чукур у Стамбулі, який перебуває під контролем сім'ї Кочували. Незважаючи на сувору заборону сім'ї на розповсюдження наркотиків, з'являється група осіб, яка вирішила кинути виклик цьому правилу і захопити район.

До цього додається повернення Ямача, наймолодшого сина сім'ї Кочували, який повернувся з Парижа після багатьох років. Разом з ним приїжджає Сена, яку він вважає коханням свого життя. Однак, чи зможе молода пара знайти щастя в цій неспокійній обстановці, коли в Чукурі зростає напруженість?

"Чукур": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Величне століття. Роксолана" (139 серій)

Важко повірити, що знайдеться багато людей, хто б не чув про цей турецький кінопроєкт. Цей культовий серіал познайомив багатьох глядачів зі світом турецького кінематографа, залишивши незабутній слід у пам'яті тих, хто занурився в його захопливий сюжет.

У серіалі, який підкорив серця багатьох, глядачі переносяться в часи Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Великого. У центрі сюжету – чарівна історія молодої дівчини на ім'я Роксолана, яка спочатку потрапила в полон до турків, а згодом опинилася в гаремі османського султана, де між ними розквітло сильне кохання.

Перейменована на Хюррем, дівчина зрештою стала першою офіційною дружиною Сулеймана, але не без того, щоб пройти складний шлях до цього.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете поринути в довгу серіальну історію, то ці стрічки саме для вас. Приємного перегляду!