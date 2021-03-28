Творець могваїв та гремлінів поділився першими ескізами цих істот: фото

Фільм "Гремліни" – популярний фільм жахів 1984 року. Творець гремлінів та могваїв Кріс Валас поділився деякими зі своїх оригінальних ескізів.

Після виходу в кінотеатрах перша частина "Гремліни" швидко стали касовим хітом. Завдяки підтримці Стівена Спілберга і сценарію Кріса Колумба "Гремліни" користувалися великим успіхом. І через 6 років після першої частини з'явилося продовження.

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Перший фільм "Гремліни" продовжував цікавити глядачів через 10, 20, 30 років після виходу стрічки. Фанати вимагали сиквелу. Тож про можливість створення третьої частини фільмів стали говорити все частіше, а у 2017 році її анонсували офіційно.

Поки що "Гремліни 3" перебувають в розробці й заплановані аж на 2022 рік. Але, аби фанати не нудьгували, у 2021 році на HBO Max повинен вийти мультсеріал "Гремліни: Секрети Могвая".

Оскільки "Гремліни" ось-ось знову повернуться в поп-культуру, цікавість глядачів до франшизи зростає. Тож Валас не проґавив момент та продемонстрував декілька оригінальних ескізів могваїв та гремлінів. Перший ескіз гремлінів близький до того, як ця істота виглядала у стрічці:

А ось перший дизайн могвая досить грубий.

"Гремліни": сюжет

Винахідник Рендалл Пельцер шукав своєму синові Біллі подарунок на Різдво. У китайському магазинчику він побачив дивне миле створіння та захотів його придбати. Власник магазину розповів, що це могвай і не захотів продавати тварину. Але, поки продавця не було, це зробив його онук. Також він розповів про правила догляду – ніколи не мочити, не годувати після опівночі й не виставляти на сонячне світло.

Одного разу Біллі випадково пролив на нього воду й могвай породив 5 подібних собі створінь. Але новонароджені "дітки" відрізнялись характером. Після того, як Біллі ненароком погодував їх після дванадцятої години, "дітки" перетворились на кокони. З них з'явились монстри з гострими зубами, які швиденько пішли тероризувати містечко.

"Гремліни": дивіться трейлер фільму