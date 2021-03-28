Творець могваїв та гремлінів поділився першими ескізами цих істот: фото

Джерело:твітер Кріса Валаса
Фільм "Гремліни" – популярний фільм жахів 1984 року. Творець гремлінів та могваїв Кріс Валас поділився деякими зі своїх оригінальних ескізів.
Після виходу в кінотеатрах перша частина "Гремліни" швидко стали касовим хітом. Завдяки підтримці Стівена Спілберга і сценарію Кріса Колумба "Гремліни" користувалися великим успіхом. І через 6 років після першої частини з'явилося продовження.
До теми "Мандалорець" за лаштунками: показали, як створювали спецефекти для епічного серіалу – відео
Перший фільм "Гремліни" продовжував цікавити глядачів через 10, 20, 30 років після виходу стрічки. Фанати вимагали сиквелу. Тож про можливість створення третьої частини фільмів стали говорити все частіше, а у 2017 році її анонсували офіційно.
Поки що "Гремліни 3" перебувають в розробці й заплановані аж на 2022 рік. Але, аби фанати не нудьгували, у 2021 році на HBO Max повинен вийти мультсеріал "Гремліни: Секрети Могвая".
Оскільки "Гремліни" ось-ось знову повернуться в поп-культуру, цікавість глядачів до франшизи зростає. Тож Валас не проґавив момент та продемонстрував декілька оригінальних ескізів могваїв та гремлінів. Перший ескіз гремлінів близький до того, як ця істота виглядала у стрічці:
А ось перший дизайн могвая досить грубий.
"Гремліни": дивіться трейлер фільму