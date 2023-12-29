Надія на виживання: Аліса Коваленко показала, як її дитина спить у ванній під час ракетної атаки

У ніч на 29 грудня Росія вчинила масовану ракетну атаку на Україну. Серед міст, які потрапили під обстріл: Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші. Загалом по всій країні було випущено 158 ракет і дронів, проте системи протиповітряної оборони успішно перехопили 114 з них.

Українська режисерка та членка Європейської кіноакадемії Аліса Коваленко, яка веде документацію війни Росії проти України з 2014 року, показала свого сина, який спав у ванній кімнаті через ракетний обстріл по Україні.

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Аліса Коваленко поділилась світлинами сина під час обстрілу

Режисерка розказала, що поки спить її син, вони з батьками обговорюють якість ванни. Адже це єдине місце, де можна знайти прихисток вдома під час обстрілів.

Кажу батькам, "бачите, добре, що я таки настояла три роки тому і дорогу сталеву ванну купила, а ви хотіли зекономити". Чи можна було три роки тому подумати, що ця німецька ванна, за відсутності бомбосховища, реально може залишати надію на виживання нашої дитини. Такий ранок,

– підписала вона фото з ванної кімнати.

Аліса Коваленко документує війну з 2014 року

У 2014 році Аліса Коваленко приєдналася до складу Української Добровольчої Армії (УДА). Вона активно працювала в найгарячіших точках фронту, фіксуючи події війни. Під Краматорськом потрапила в полон до російських окупантів, пережила численні допити й стала жертвою гендерного насильства.

На основі своєї документації з фронту вона зняла документальний фільм "Аліса в країні війни", який вперше показали на міжнародному кінофестивалі IDFA в Амстердамі у 2015 році.

А серед фільмів, які зняла Аліса нещодавно: "Ми не згаснемо" та "Дівчинка далеко від дому".

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