"Любов, смерть і роботи": українка з Одеси про зйомки у серіалі Netflix у міфічному образі

Українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну жіночу роль у третьому сезоні серіалу Netflix "Любов, смерть і роботи". Вона розповіла про зйомки.

Аліна Смоляр знялася в епізоді "Джібаро" (Jibaro) її цьогоріч номіновано на премію Еммі. За словами зірки, це були незвичайні зйомки.

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"Любов, смерть і роботи": про що серіал

Тільки у серіалі "Любов, смерть і роботи" можна побачити, як Гітлера вбиває велике желе та чим можуть виявитися небезпечними прекрасні риби прямо посеред техаських рівнин. Це популярний анімаційний серіал-антологія, який ставить більше питань, аніж дає відповідей.

Його виконавчим продюсером є Девід Фінчер ("Соціальна мережа", "Бійцівський клуб", "Картковий будинок", "Манк"). Критики його порівнюють з "Чорним дзеркалом" і ми можемо погодитись з цим. По-перше, епізоди не залежать один від одного за сюжетом, тож можна обирати за описом. Вони об'єднані лише тематикою, що заявлена у назві. По-друге, розв'язка кожного епізоду змусить вас співпереживати героям, аж до несподіваних поворотів у сюжетах. Серіал вартий до перегляду навіть через унікальність кожного епізоду, адже майже кожним займалась інша анімаційна студія.

У серії "Джібаро" зустрічають два загони лицарів, але виживає тільки один загадковий чоловік. Він і зустрічається з міфічною дівчиною. Однак про їхні стосунки неможливо сказати щось хороше: це більше схоже на взаємодію двох нездорових хижаків.

"Джібаро": дивіться епізод

Аліна Смоляр про проєкт

За її словами, це були незвичні зйомки та дуже цікаві. "Вражає розвинутість технологій в кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми відразу знайшли спільну мову і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко", – поділилася вона.

Як розповів режисер, образ Золотої Жінки був зібраний на основі фольклору різних кутків світу: Індія, Північна Африка, Східна Європа. Візуально її екстравагантність доповнили найрізноманітніші прикраси, елементи стилю, які жінки носять в багатьох племенах і культурах.

Ідея полягала в тому, щоб створити жінку, котра настільки переповнена золота й скарбів, що за цим всім ми майже не бачимо жінку. Це просто краса, котра засліплює так, що все одно – чи є там людина, чи ні,

– пояснив Смоляр.

Аліна Смоляр в образі Золотої Жінки / Cкриншоти з серіалу