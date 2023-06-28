Українська акторка-зрадниця отримала диплом Маріупольського університету: чому їй не відмовили

Анна Архіпова, актриса Маріупольського драматичного театру, отримала диплом бакалавра культурології від Маріупольського державного університету. Втім, разом з чоловіком Олександром Арутюняном вона співпрацювала з російськими окупантами.

Під час повномасштабного вторгнення, вони залишились в окупованому Маріуполі та приєдналися до складу самопроголошеного театру так званої "ДНР". До того, як окупанти вбили понад 300 людей театру, вони виступали зі своїми виставами й розважали їх у Маріуполі, передає 24 Канал.

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Анна Архіпова, яка зрадила Україну, отримала диплом бакалавра в Маріупольському університеті

Зараз Архіпова з чоловіком гастролюють у складі "республіканського театру" на території Росії, тож іспит актриса складала дистанційно. До того ж рішення суду щодо їхньої зради поки що немає.

Цю інформацію підтвердив голова екзаменаційної комісії, директор "Українського дому" в Маріуполі та начальник відділу гуманітарно-кризового реагування ДП "Реінтеграція та відновлення" Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Павлюк. Він сказав, що Анна Архіпова дійсно складала іспит і отримала диплом бакалавра. Також він зазначив, що ніяких питань, окрім фахових, їй не ставили.

Я питався в завідувачки кафедри культурології МДУ Юлії Сабадаш, як ми можемо видавати диплом людині, яка знаходиться в Росії й гастролює там. Вона пояснила, що вони консультувались з юристами. Немає жодних правових підстав відмовити Анні Архіповій у видачі диплома. Вона вчилась, складала іспити. Факт державної зради не доведений судом, наявність паспорта Росії наразі перевірити неможливо. Тому і немає підстав відмовити їй,

– пояснив Ігор Павлюк.



Анна Архіпова на іспиті / Фото з фейсбуку кафедри культурології МДУ

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російські окупанти бомбардували Донецький драматичний театр в Маріуполі, в якому переховувалися за різними даними від 500 до 1200 мирних жителів. Інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару могло загинути до 600 людей.