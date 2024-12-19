Борються за незалежність України: які актори та режисери стали на захист країни

Чимало українських акторів і режисерів проявили мужню громадянську позицію та взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну від загарбницьких лап окупанта. Їхні життя, як і долі багатьох українців, сьогодні докорінно змінились.

Попри те, що глядачі звикли бачити своїх улюблених акторів на екранах або ж на сценах театру, зараз чекають на їхню звістку з фронту. Режисери, які працювали над кінострічками, зупинили професійну діяльність і подались показувати російським окупантам, що українська земля належить тільки українцям. У добірці Кіно 24 розповідаємо про тих акторів і режисерів, які вже тривалий час перебувають на фронті.

Не пропустіть Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зіграє у серіалі про російське вторгнення

Олексій Тритенко

Чоловік добровільно залишив велику сцену та прийняв рішення стати на захист Батьківщини. Спершу він не зізнавався, що пішов служити, однак згодом цю новину довелось розсекретити, адже Олексію почали дорікати за носіння військової форми.

Олексій Тритенко / Фото з інстаграму актора

Андрій Федінчик

Андрій взяв до рук зброю з перших днів великої війни, як доброволець. Його дружина, акторка Наталка Денисенко, зізнавалася, що намагалася вмовити Андрія залишитися, але він був непохитним у своєму виборі.

Андрій Федінчик / Фото з інстаграму актора

Гарік Бірча

Чоловік також став добровольцем і з перших днів вирішив вступити до лав ЗСУ. Спочатку служив на званні старшого сержанта, а через рік отримав звання головного сержанта.

Гарік Бірча / Фото з інстаграму актора

Дмитро Сова

Дмитро також є у списку тих знаменитостей, які на початку війни з акторів стали військовими. Спершу чоловіка відправили до навчального центру, де він швидко довів свою готовність до відповідальності й був призначений заступником командира взводу.

Дмитро Сова / Фото з інстаграму актора

Олег Сенцов

Видатний режисер одразу долучився до лав ЗСУ, як тільки Росія почала повномасштабну війну. Як відомо, зараз він служить на передовій, має звання молодшого лейтенанта, командує штурмовою ротою в складі 47-ї окремої механізованої бригади (47 ОМБр). Його підрозділ діє на найгарячіших напрямках фронту, де точаться жорсткі бої. До слова, восени минулого року режисера поранили. Він відновився і повернувся до служби.

Олег Сенцов / Фото з фейсбуку режисера

Ахтем Сеітаблаєв

Український режисер приєднався до лав захисників України відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ахтема відзначили нагрудним знаком "Золотий Хрест" за оборону Гостомеля. Сьогодні він обіймає посаду художнього керівника творчої групи тероборони Медіа Служби зв'язків з громадськістю Командування ЗСУ.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото з інстаграму режисера

Костянтин Темляк

Український актор мобілізувався у ЗСУ та наразі служить у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Його діяльність пов'язана з бойовою роботою на маленьких пташках.

Костянтин Темляк / Фото з інстаграму актора

Максим Девізоров

Зірка серіалу "Перші ластівки" з перших днів великої війни прийняв рішення стати на захист Батьківщини. Минулого року актор отримав нагрудний знак "За зразкову службу". Максим розповідав, що служить у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони.

Максим Девізоров / Фото з інстаграму актора

Юрій Феліпенко

Український актор цього року ухвалив рішення приєднатись до лав ЗСУ. Чоловік долучився до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму актора

Володимир Ращук

Актор театру та кіно вступив до війська добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Згодом став командиром 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода", зараз є офіцером секції S-3. Цікаво, що під час ротацій встигає ще зніматись у кіно та виходить на сцену театру.

Володимир Ращук / Фото з інстаграму актора

Сергій Філімонов

Зірка кіно ще у 2014 році брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону "Азов". Під Іловайськом зазнав значних поранень. З 2022 року був командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі". Цього року обійняв посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі".

Сергій Філімонов / Фото з інстаграму захисника

Руслан Пахомі

Улітку 2022 року зірка "Кріпосної" став військовослужбовцем. Кіноактор з Одещини обрав службу у складі прикордонного загону на Одещині. До Ізмаїльського прикордонного загону він вступив після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Руслан Пахомі / Фото SouthernBorderUkraine

Євген Нищук

Актор мобілізувався у 2022 році, служив у аеророзвідці на Миколаївсько-Херсонському напрямку, потім на Чернігівщині та на Сумщині. У 2024 його призначили на посаду директора Театру Франка. За сімейними обставинами Євгена перевели у запас.

Євген Нищук / Фото з фейсбуку актора

Олег Шульга

Актор театру та кіно ще у 2014 році пішов захищати Україну. Тоді він очолював мотопіхотний взвод, який виконував бойові завдання в районі Золотого. У 2015 – демобілізувався. Після початку великої війни повернувся у стрій й став частиною 60-ї окремої Інгулецької піхотної бригади. Майже рік тому Шульгу перевели на роботу у Стратком ЗСУ.

Олег Шульга / Фото видання "Детектор медіа"

Віктор Стороженко

Український актор також став добровольцем у великій війні у складі добровольчого батальйону "Свобода". У серпні 2022 року зазнав сильного поранення на Донеччині й ледь не втратив око.

Віктор Стороженко / Фото з інстаграму актора

Дмитро Лінартович

Зірка фільму "Толока" та актор дубляжу долучився до тероборони та брав участь в обороні Києва. Лінартович воював у десантно-штурмовому підрозділі на Херсонському, Бахмутському напрямках, у районі Соледару. У січні 2023 року він зазнав поранення. Після цього актор повернувся до служби: він їздить до різних бригад та підтримує моральний дух бійців.

Дмитро Лінартович / Фото з фейсбуку захисника

Марія Агапітова

На початку війни акторка Національного драмтеатру імені Лесі Українки стояла у черзі в ТЦК, однак тоді її до війська не взяли. Але у червні 2024 Марія таки стала на захист країни.

Марія Агапітова / Фото з фейсбуку акторки

Ріта Бурковська

У вересні цього року зірка фільмів "Бачення метелика" та "Поміж тіней" повідомила, що вирішила вступити до війська. Ба більше, Бурковська уже склала присягу.

Ріта Бурковська / Фото з інстаграму акторки

Як бачимо, сини та доньки України не побоялись війни та змінили свої життя та професії. Вони пліч-о-пліч з іншими захисниками та захисницями продовжують гідно тримати оборону, щоб російський ворог зазнав нищівної поразки.