Потім ми подивимося у ваші очі, – Девізоров, Жданов, Вітовська щемливо звернулися до військових

Українські кінодіячі записали щемливе відеозвернення до акторів та режисерів, які зараз воюють з Росією. Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська та інші подякували кожному, хто на фронті, та побажали якнайшвидшої перемоги.

Українські кінематографісти записали відеозвернення під час кінофестивалю Миколайчук OPEN, який тривав з 15 до 21 червня у Чернівцях. Відзначимо, це перший з часів повномасштабного вторгнення кінофестиваль.

Читайте також Миколайчук OPEN: у Чернівцях завершився перший кінофестиваль, який відбувся в часи війни

Українські кінодіячі записали щемливе відеозвернення до військових

Сьогодні чимало українських знаменитостей залишили кіномайданчики та взяли в руки зброю заради захисту України від окупантів. Всі вони продовжують неймовірну боротьбу на фронті й наближають нашу з вами перемогу над Росією.

Під час офіційної церемонії відкриття Миколайчук OPEN представники Українського мистецького фонду показали відео привітання від них. З передової ролик для глядачів записали відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Максим Девізоров, Володимир Кравчук, Олександр Печериця, Руслан Коваль, Сергій Власовець, Володимир Рощук, Євген Авдєєв, Віктор Стороженко, Олесь Каціон.

У відповідь на нього, гості та учасники Миколайчук OPEN, які в тилу борються з ворогом, записали своє відеозвернення. Серед них:

режисер Тарас Ткаченко;

режисерка Соломія Томащук;

актриси Ірма Вітовська, Ольга Сумська та Марина Кошкіна, Дар’я Легейда-Сова;

актори В’ячеслав Довженко, Дмитро Сова, Василь Процюк та Євген Ламах;

співзасновниця та виконавча директорка Української Кіноакадемії, виконавча директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух;

кастинг-директорка Олена Шевчук.

Козаки, ми ще з вами будемо в одному фільмі зніматись. Ви відчули запах пороху і поруч руку побратима, який відходить в інші світи. Ви будете ще нас вчити неймовірній майстерності, яку потребує наше ремесло,

– зазначив у своєму зверненні Народний артист України Богдан Бенюк.

Режисер Тарас Ткаченко пообіцяв зняти чесне кіно про подвиги наших військових. Актор В’ячеслав Довженко записав своє привітання біля захищеного від ударів артилерії фасаду Театру на Подолі: "Так зараз виглядає фасад нашого театру, але ми потрохи починаємо працювати. Без вас якось не весело, але кіно без вас точно знімати не почнемо".

Українські кінодіячі записали відеозвернення до військових: щемливе відео

Збір для бійців з кіноспільноти

Під час кінофестивалю було організовано благодійний збір коштів на потреби представників української кіноіндустрії, які зараз боронять нашу батьківщину. Засновники Українського мистецького фонду, актори Василь Процюк та Євген Ламах розповіли, що за час фестивалю гості та відвідувачі пожертвували 82272 гривні на потреби наших бійців з кіноспільноти.

Нагадаємо, кінофестиваль Миколайчук OPEN розпочався у день народження видатного українського актора та режисера Івана Миколайчука та поєднав у собі показ української кінокласики "Така тепла, така пізня осінь", ретроспективу фільмів загиблого у Маріуполі Мантаса Кведаравічуса та 10 нових українських фільмів.