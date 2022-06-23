Шанувальники творчості Миколайчука змогли насолодитися також фільмом"Така тепла, така пізня осінь", який представила виконавиця головної ролі Галина Сулима. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фестивалю.

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У Чернівцях завершився Миколайчук OPEN

На фестивалі показали такі фільми: "Така тепла, така пізня осінь", Іван Миколайчук;

"Маріуполіс", Мантас Кведаравічюс;

"Парфенон", Мантас Кведаравічюс;

"Рози. Фільм-кабаре", Ірена Стеценко;

"Будинок "Слово". Нескінчений роман", Тарас Томенко;

"Між нами", Соломія Томащук;

"Плай", Єва Джішиашвілі;

"Я працюю на цвинтарі", Олексій Тараненко;

"Між небом і горами", Дмитро Грешко;

"Королі репу", Мирослав Латик;

"І про нас будуть говорити", Сєва Діамантакос;

"Егрегор", Станіслав Капралов;

"В. Сильвестров", Сергій Буковський.



У Чернівцях завершився Миколайчук OPEN / Фото пресслужби фестивалю

Крім цього, відбулися дві індустріальні дискусії, присвячені майбутньому українського кіно та українських серіалів. Спікерами стали:

співзасновниця та виконавча директорка Української Кіноакадемії;

виконавча директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух;

режисери Тарас Томенко та Тарас Ткаченко;

продюсер Пилип Іллєнко, сценарист і шоуранер Євген Тунік;

генеральний продюсер Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський;

продюсер Сергій Кулибишев;

кастинг-директорка Олена Шевчук;

актриси: Анастасія Рула та Валерія Фадєєва (Divergent creative agency).

Фестивальні покази проходили за участі знімальних груп фільмів. Стрічки представляли:

актриси Ірма Вітовська, Марина Кошкіна;

актори В’ячеслав Довженко, Дмитро Сова, Михайло Дзюба, Євген Ламах;

режисер(к)и Тарас Томенко, Соломія Томащук, Олексій Тараненко, Ірена Стеценко;

продюсер(к)и Пилип Іллєнко, Олег Щербина, Ростислав Мартинюк, Оксана Іванюк, Тарас Босак, Петро Цимбал, оператор Сергій Стеценко.

Онлайн до дискусій доєднались режисери Дмитро Грешко та Сєва Діамантакос.



У Чернівцях завершився Миколайчук OPEN / Фото пресслужби фестивалю

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Як готувалися до фестивалю

За словами генерального продюсера фестивалю Олексія Гладушевського та програмного директора Алекса Малишенка, коли вони вирішили провести кінофестиваль за півтора місяця під час війни, то заборонили собі думати, що щось може не вийти. "Найбільше ми переймалися через повітряні тривоги й тому складали розклад з урахуванням можливих затримок через них. Зрештою, жодної під час фестивальних показів не пролунало", – сказали вони.

Організатори фестивалю вдячні усім, хто прийшов на фестиваль. Відомо, що події відвідали 3170 чернівчан та гостей міста. Важливо сказати, що фідбек від глядачів та слухачів вкотре довів, що боротьба на культурному фронті теж триває, адже "ведемо боротьбу проти агресора не лише за наші території, але і за нашу культурну ідентичність".

Вдячні Збройним силам України за те, що змогли провести наш фестиваль у Чернівцях,

– прокоментували вони.

Спеціальною подією став показ першого епізоду серіалу "Хазяїн", який вже можна дивитись цілком на платформі Київстар ТБ. Представили серіал режисер Тарас Ткаченко та зіркові актор(к)и Ольга Сумська, Богдан Бенюк і Віктор Жданов.



У Чернівцях завершився Миколайчук OPEN / Фото пресслужби фестивалю

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Збір для бійців з кіноспільноти

Під час кінофестивалю було організовано благодійний збір коштів на потреби представників української кіноіндустрії, які зараз боронять нашу батьківщину. Засновники Українського мистецького фонду, актори Василь Процюк та Євген Ламах розповіли, що за час фестивалю гості та відвідувачі пожертвували 82272 гривні на потреби наших бійців з кіноспільноти.

З передової відео привітання для глядачів Миколайчук OPEN записали актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Максим Девізоров, Володимир Кравчук, Руслан Коваль та інші військові, які залишили кіномайданчики та взяли в руки зброю заради захисту України від окупантів. Наші колеги продовжуватимуть збір коштів і після закінчення фестивалю.



У Чернівцях завершився Миколайчук OPEN / Фото пресслужби фестивалю