5 українських акторів, які мають іноземне коріння
Серед українських акторів інколи зустрічаються ті, які насправді мають іноземне походження. Та навіть попри це вони обрали Україну для життя та побудови своєї акторської кар'єри.
Серед таких знаменитостей: Арам Арзуманян, Ахтем Сейтаблаєв, Мішель Андраде та інші. Читайте на сайті 24 Каналу, хто ще потрапив до цього списку і що відомо про акторів.
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Українські актори, які мають іноземне походження
Арам Арзуманян
Актор театру, кіно, телебачення та гуморист вірменського походження. Актор народився у місті Варташен, Азербайджан, у родині вірменського походження. Згодом його сім'я переїхала з Азербайджану до Вірменії. Того самого року вони вирушили до Росії. А у 1992 році знову змінили своє місце проживання і цього разу вирушили до України, а саме – у село Світлодолинське, Мелітопольського району, Запорізької області.
Українці добре знають цього актора з таких фільмів: "Скажене весілля", "Скажені сусіди", "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке".
Мішель Андраде
Українська співачка та акторка народилася 1996 року в Болівії в родині батька-болівійця та матері-українки. Коли Мішель було 13, вони з мамою переїхали до України й з того часу Андраде почала влаштовувати своє життя тут.
Сьогодні Андраде підкорює не лише українських глядачів, а й знялась у фінальному сезоні серіалу "Корона", який виходить на Netflix.
Павло Вишняков
Популярний український актор ділився, що переїхав до України у 2015 році. Попередньо Павло проживав у Білорусі та навіть їздив до Росії, але вирішив не залишатися там.
За два роки до цього (до переїзду, – 24 Канал) ми знімали в Києві серіал, і я на власні очі бачив, що відбувається на Майдані, за що і проти кого борються українці. Але коли після знімання поїхав до Білорусі та Росії, то почув, як там спотворюють інформацію, як у російських ЗМІ брешуть про події в Україні. Тоді зрозумів, що жити у Росії не хочу,
– розказав Вишняков.
З початку повномасштабної війни актор заснував благодійний фонд, який допомагає військовим, парамедикам і дітям.
Ахтем Сейтаблаєв
Актор кримськотатарського походження народився в Узбекистані, у місті Янгіюль. Після закінчення школи 1989 року з родиною переїхав до Криму, а згодом поїхав навчатись до Києва.
Українці знають Ахтема не лише, як відомого та талановитого актора, а і як режисера. А зараз Сейтаблаєв захищає Україну від російської агресії.
Міка Фаталов
Міка Фаталов родом з Азербайджану, з міста Баку. Після того, як його батьки розійшлись, майбутній актор разом із мамою переїхав до України, де влаштовував своє життя та став знаменитим. Фаталов знявся у стрічках "Я, ти, він, вона", "Слуга народу".