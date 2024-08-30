Вони залишили незабутній слід у культурі та мистецтві. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь імена акторів, які померли зовсім молодими.

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Українські актори, які померли молодими

Паша Лі

На початку великої війни Паша працював у волонтерському штабі міської ради, активно допомагаючи з організацією гуманітарної допомоги та підтримкою людей, які постраждали від конфлікту. Коли почалася евакуація, Паша, який проживав в Ірпені, разом з іншими волонтерами вирішив повернутися додому, щоб забрати особисті речі та перевірити стан свого житла.

Проте частина міста, де знаходився його дім, вже була захоплена російськими військами. Під час їхнього повернення, автівку волонтерів атакували, і вона була обстріляна. У результаті нападу двом волонтерам, Ірині й Тарасу, вдалося врятуватися. Окупанти під прицілом автомата наказали їм тікати, а Пашу розстріляли.

Через кілька днів після нападу українські сили відшукали тіло загиблого актора. На момент смерті йому було 33 роки.

Олексій Хільський

35-річний Олексій Хільський служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Він приєднався до лав армії від початку великої війни й проявив неабияку відвагу та рішучість у боротьбі за свою країну.

Надія Хільська, дружина Олексія, розповідала про його мужність та стійкість. Він двічі отримував поранення, але навіть після цього завжди повертався на фронт, продовжуючи свою службу з непохитною відданістю.

Олексій був головним сержантом у взводі розвідроти та відігравав ключову роль у ряді важливих операцій. Він брав участь у звільненні Херсона, а також воював у найгарячіших точках конфлікту, таких як Бахмут і Соледар.

Ярослав Гаркавко

Ярослав Гаркавко – український комік і актор, загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Йому було всього 27 років. Гаркавко відзначався яскравим талантом і почуттям гумору, що приносило радість багатьом людям. Його життя та кар'єра обірвались на війні, яку розв'язала Росія.

Євген Світличний

Євген Світличний, актор і воїн, загинув, захищаючи Україну. Йому було всього 29 років. Світличний служив у роті "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі", де проявляв відвагу і професіоналізм у боях.

Його відданість справі та мужність під час захисту рідної землі стали символом героїзму. Світличний залишив по собі не тільки пам'ять про свою талановиту роботу в акторському мистецтві, але й про своє незламне бажання боротися за свободу і незалежність України.

Вічна пам'ять усім загиблим акторам. Їхні імена залишаться в нашій пам'яті, а їхні ролі в стрічках, у яких вони зіграли, будуть служити вічним нагадуванням про їхній талант і відданість.